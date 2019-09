Rankingfall for Ruud

Casper Ruud faller seks hakk til 60.-plass på den nye verdensrankingen i tennis.

54.-plassen Ruud hadde på forrige ranking, er hans høyeste plassering i karrieren.

Ruud røk ut i 1. runde av Grand Slam-turneringen US Open for halvannen uke siden. Den hardtslående tyskeren Jan-Lennard Struff ble for sterk med 6-4, 6-4, 6-2.

I doubleturneringen i New York ble det exit i 3. runde. Der spilte nordmannen sammen med serbiske Miomir Kecmanovic.

Ruud kan samtidig glede seg over at han har bak seg et innholdsrikt år så langt. 20-åringen har klatret kraftig på verdensrankingen fra 112.-plassen han hadde ved nyttår.

Denne uken spiller Ruud Davis Cup for Norge.

