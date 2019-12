Rapinoe med skarp kritikk av mannlige stjerner: – Hvor vanskelig kan det være?

Gullballvinner Megan Rapinoe går hardt ut mot Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, og mener de må tørre å åpne munnen om vanskelige saker.

Amerikaneren vant mandag prisen som verdens beste kvinnelige fotballspiller. Dagen derpå kommer den frittalende 34-åringen med skarp kritikk mot sine mannlige kolleger som ikke roper ut om all urettferdighet som skjer, skriver Aftonbladet.

Avisen refererer til et intervju Gullballen-vinneren gjorde med France Football, som står bak kåringen. Der sier hun at hun får lyst til å skrike etter hjelp fra spillere som Zlatan, Messi og Ronaldo i kampen mot rasisme, homofobi og likelønn, noe som opptar Rapinoe sterkt.

– Hjelp meg, sier amerikaneren og nevner spesifikt de tre spillerne.

– De engasjerer seg ikke for noe som helst. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly snakker i alle fall om at de har blitt utsatt for rasisme, men hvem andre? Jeg oppfordrer dem til å si ifra.

– Hvor vanskelig kan det være? De har venner og søstre som er svarte eller homofile, og må vite at mange mennesker lider av diskriminering. Så lenge spillerne ikke blir like forbannet som Sterling og Koulibaly av apelyder på stadion kommer ingenting til å bli forandret, sier Rapinoe.

– Tenk det gjennomslaget om Cristiano Ronaldo gikk ut og sa at det må investeres mer penger i kvinnefotball, eller om Messi gikk av banen på grunn av apelyder. Det ville vært enormt. Dommeren hadde ikke gitt han rødt kort, ikke til ham, verdens beste spiller.

– Jeg orker ikke dette lengre. De andre spillerne bare trøster, og det er alt. Herregud, sier en tydelig oppgitt prisvinner.

