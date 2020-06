Rapinoe nekter å spille

Den amerikanske fotballstjernen Megan Rapinoe er bekymret for koronaviruset og vil ikke spille når sesongen i USA starter opp senere i måneden.

Det sier treneren hennes i klubblaget OL Reign, Farid Benstiti, til avisen Le Progrès. Han forteller at han er skuffet over Rapinoes beslutning.

– Det er en skam. Jeg forstår grunnene hennes, men jeg er skuffet og frustrert over at hun ikke blir med oss for å konkurrere, sier Benstiti.

Koronapandemien satte en stopper for at NWSL-sesongen kunne spilles som normalt, men ligaledelsen bestemte seg for å gjennomføre sesongen som en turnering. Den skal spilles fra 27. juni til 26. juli.

Rapinoe skal ikke utelukkende være bekymret for koronasmitte, men også for det tette programmet og den økte faren for skader når 25 kamper skal spilles på en måned.

OL Reign fra delstaten Washington skal åpne NWSL Challenge Cup mot New Jersey-laget Sky Blue 30. juni.

– Megan er viktig for gruppen, og vi kunne ha oppnådd noe viktig med klubben dersom hun hadde blitt med oss. Hun vil bli sårt savnet både av laget og av kvinnefotballen, sier trener Benstiti.

Rapinoe var svært sentral da USA tok VM-gull i fjor sommer. Hun ble også hedret med Ballon d'Or, eller «Gullballen», som verdens beste fotballspiller i 2019.

