Rapport avfeier myte om fotballstjerner – hylles for innsatsen under koronakrisen

En ny rapport fra spillerforeningen FIFPro vil oppfatningen om uengasjerte fotballstjerner til livs.

Bildet av fotballspillere som ikke gjør nok for samfunnet er feil og har endret seg under koronakrisen, slår rapporten til Det internasjonale spillerforbundet (FIFPro) fast.

Rapporten gjør oppmerksom på ulike initiativer satt i gang av profesjonelle fotballspillere for å lindre effekten av koronapandemien.

Hyller innsatsen

– Profesjonelle fotballspillere og utøvere i andre idretter har utviklet utrolige initiativer rundt om i verden for å hjelpe sine lokalsamfunn, klubber, lag og lagkamerater, sa Jonas Baer-Hoffmann, generalsekretær i FIFPro.

Flere spillere har startet donasjonsfond, engasjert seg gjennom utdeling av matkuponger og finansiert utstyr til sykehus, ifølge rapporten.

– Troen på at fotballspillere lever bekymringsløse og velstående liv har ført til at supportere og allmennheten har høye forventninger når det gjelder spillernes delte ansvar for å bekjempe viruset, skrev FIFPro i rapporten, og fortsatte:

– Men i løpet av denne tiden har mange spillere måtte leve på matpakker og økonomisk støtte for å overleve.

Langt mellom millionene

For fotballspillere flest er langt unna millionlønningene. Ifølge rapporten tjener 45 prosent av alle mannlige fotballspillere under 1000 dollar. Det tilsvarer litt over 9000 norske kroner etter dagens kurs. På kvinnesiden tjener flertallet av spillerne under 600 dollar, som tilsvarer omtrent 5500 norske kroner.

Mangeårig leder for Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Joachim Walltin blir generalsekretær i Fifpros europeiske avdeling 1. august.

(©NTB)