Rapport med nedslående konklusjon om fotballstjernenes lønninger

Spår lønnsnedgang i fotballen på lang sikt etter koronakrisen.

Virusutbruddet har utvilsomt bydd på økonomiske utfordringer for fotballklubber rundt omkring i verden.

Inntektene har falt som følge av at fotballen har stoppet opp og nå konkluderer en ny rapport fra KPMG med at dette vil få økonomiske konsekvenser for spillerne på lang sikt.

Rapporten tar hovedsaklig for seg spillerverdier på overgangsmarked som ventes å falle betydelig som følge av krisen.

Det går først og fremst utover klubbene som vil tape større summer på overgangsmarkedet.

LØNNSFESTEN OVER? Paul Pogba er blant fotballstjernene som tjener svært godt. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- Klubbenes ønske og behov vil vedvare



Men rapporten konkluderer også med at spillerlønningene i fotballen vil bli redusert.

- Klubbenes behov og ønske om lavere lønninger vil trolig vedvare også etter at viruset er borte og fotballen er tilbake til normalen igjen. Derfor kan man vente en nedgang i spillerlønninger på lang sikt. Også signeringsbonuser kan bli redusert, heter det i rapporten.

Konklusjonen er imidlertid at dette på lang sikt vil være positivt for en mer bærekraftig fotballindustri.

- Spillerrekruttering og kontraktsforhandlinger vil helt sikkert bli gjort mer forsvarlig i fremtiden, står det i rapporten.

Store økonomiske utfordringer

Som Nettavisen har skrevet tidligere opplever en rekke klubber store utfordringer som følge av tapte inntekter i forbindelse med koronakrisen.

I Premier League er det eksempelvis flere klubber som baserer seg helt og holdent på flere av de inntektene de nå går glipp av mens fotballen står stille.

Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, uttalte tidligere i vår til Nettavisen at situasjonen allerede er knalltøff for mange av klubbene i eksempelvis Premier League.

- De er nødt til å redusere lønnsutgiftene som er den desidert største utgiften for klubbene, forklarte økonomieksperten.

- Nå vet vi ikke helt sikkert når ting vil starte opp, men det er klart at for hver uke og måned som går så lider klubbene. Spørsmålet er hvor bærekraftige klubbene er. Så lenge de ikke får statlig kompensasjon for dette så vil ikke klubbene ha råd til å lide, fortalte Kvinen.

I Tyskland har man allerede fått klarsignal for å starte opp Bundesliga igjen, i Norge diskuteres det også om mulig oppstart om noen uker, mens det stadig spekuleres i at Premier League kan være tilbake i juni.

Uansett er KPMGs rapport tydelig på at koronakrisen vil få stor betydning for fotballindustrien også på lang sikt.