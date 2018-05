Raptors sparket årets trener

NBA-klubben Toronto Raptors sparket trener Dwane Casey fredag, etter at laget for annet år på rad tapte for Cleveland Cavaliers i fire strake sluttspillkamper.

Det skjedde to dager etter at Casey av trenerforeningen ble kåret til årets trener i NBA.

Klubbpresident Masai Ujiri sa at det var en "veldig vanskelig, men nødvendig" avgjørelse.

– Som lag prøver vi hele tiden å vokse og forbedre oss for å komme til neste nivå, sa han.

Han takket Casey for hans arbeid i klubben og sa at treneren har spilt en nøkkelrolle i å skape klubbens identitet og kultur.

Casey førte Raptors til klubbrekord med 59 seirer i grunnserien, og laget var toppseedet i Eastern Conference i sluttspillet. Raptors har vært i sluttspill fem år på rad, men finner ingen vei forbi Cavaliers og lagets superstjerne LeBron James.

Cavaliers har slått Raptors ut av sluttspillet tre år på rad, de to siste gangene i fire strake kamper.

