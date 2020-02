Houston Astros er tatt i juks, blant annet i sesongen da de vant World Series.

LOS ANGELES (Nettavisen): Neste uke er det sesongstart i MLB, den mest prestisjetunge ligaen i baseballverden. Vanligvis er det en tid supportere forbinder med håp og spenning, men nå tar et mørkt bakteppe det meste av fokuset.

MLB er nemlig rammet av en enorm skandale etter at det har blitt avslørt at laget Houston Astros jukset i 2017- og 2018-sesongen, der de vant tittelen i førstnevnte sesong.

I januar opplyste MLB at de hadde funnet bevis for at Astros hadde brukt videobilder til å se hvilke signaler motstanderens catcher gir til pitcheren. De kunne dermed se hvilket kast som ville komme, og ga egen slagmann signaler om det.

VANT: Houston Astros gikk hele veien i MLB-sluttspillet og vant World Series i 2017. Nå er det kommet fram at laget jukset den sesongen. Foto: (Getty Images/AFP/NTB Scanpix)

Det har blitt sagt at det å treffe med et baseballslag er det vanskeligste i hele sportsverden, og det å vite hva slags kast som kommer er altså en stor fordel. Avsløringen om nasjonalsporten har rystet USA, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Les også: Full oversikt: Se direktesendte treningskamper til lag fra Eliteserien, Obosligaen og Toppserien

Tre managere har fått sparken, Houston Astros har blitt ilagt strenge straffer og resten av baseballverden er i harnisk. I oppkjøringen til den nye sesongen har spillere i andre klubber fått spørsmål om skandalen, og Trevor Bauer er en av dem som har gått hardt ut.

- Jeg skal ikke la dem glemme det faktum at det er hyklere. De er jukseremakere, og de har stjålet fra mange mennesker og også selve idretten, sier Bauer, som er pitcher for Cincinnati Reds, ifølge NBC.

SINT: Trevor Bauer har ikke lagt skjul på hva han synes om jukset fra Houston Astros. Foto: John Minchillo (AP/NTB Scanpix)

Mandag uttalte også basketballstjernen LeBron James seg om skandalen.

- Jeg vet jeg spiller ikke baseball, men jeg driver med idrett, og jeg vet at hvis noen jukset tittelen vekk fram meg og jeg fant ut av det, så ville jeg blitt jævlig rasende. Jeg mener, omtrent ukontrollerbar når det gjelder hva jeg ville eller kunne gjøre, skriver James på Twitter.

Los Angeles Lakers-spilleren er en av de største sportstjernene i USA, og han har en klar melding til MLB-sjef Rob Manfred.

- Hør på spillerne dine som snakker ut om hvor sinte, kvalme, såret, ødelagt, etc, etc de er over dette. Ballen er i dine hender, og du må fikse dette for idrett som helhet, skriver James.

ENGASJERT: LeBron James har uttalt seg i klare ordelag om MLB-skandalen. Foto: Mark J. Terrill (AP/NTB Scanpix)

Vant med juks

Det hadde i flere år vært mistanker blant andre MLB-lag om at Houston Astros stjal signaler, som det omtales som i USA. Detaljer om opplegget ble kjent da Mike Fiers, en pitcher som spilte for Astros i 2017, fortalte journalister i The Athletic at laget brukte et videokamera midt på banen for å filme signalene til motstandernes catcher.

Les også: Stjernene fikk Miami til å juble under Super Bowl, men i bakgrunnen herjer kontroversene: - Kvalmt og skuffende

Det førte til at MLB startet en etterforskning, der de konkluderte med at Astros hadde brukt videobilder til å ulovlig dekode motstanderlagenes signaler. Deretter fikk egen spiller gjennom lyd, for eksempel slag på en søppeldunk, beskjed om hvilket kast som ville komme.

Se eksempel i videoen øverst i saken.

Avsløringen om jukset har mye oppmerksomhet blant annet på grunn av at MLB fant bevis for at Astros hadde brukt dette systemet i 2017-sesongen. Da de gikk hele veien og vant World Series, etter å ha beseiret Los Angeles Dodgers i best av syv-serien.

Les også: Haalands tidligere lagkamerat: - Han var veldig avslappet og nesten litt sløv (+)

VANT: Her pitcher Los Angeles Dodgers mot Houston Astros i en av finalekampene i 2017. Dodgers føler seg nå snytt etter at det ble avslørt at Astros jukset denne sesongen. Foto: (AP Photo/NTB Scanpix)

Dodgers-stjernen Cody Bellinger uttalte tidlig at Astros-skandalen «ødelegger integriteten til hele idretten» og han har også vært klar i sin tale i sesongoppkjøringen.

- Disse folkene har jukset i tre år. Alle vet at de stjal ringen fra oss, uttalte Bellinger til NCB, og siktet til ringen alle på laget får når man har vunnet et amerikansk mesterskap.

- Jeg vet at jeg personlig mistet mye respekt for de folkene og jeg vil si det samme gjelder alle i ligaen, la Bellinger til.

STJERNE: Cody Bellinger er blant MLBs største navn, og han mener Dodgers fra frastjålet tittelen i 2017. Foto: Rob Carr (AFP/NTB Scanpix)

Houston Astros ble ikke fratatt sin World Series-tittel, men ble fratatt sine to første draftvalg de to neste årene og fikk en bot på fem millioner dollar, som er MLBs maksbeløp. I tillegg ble lagets manager A.J. Hinch og sportsdirektør Jeff Luhnow utestengt et år.

Det er de strengeste straffene MLB har ilagt et lag, skriver USA Today. Hinch og Luhnow fikk begge sparken en time etter suspensjonene ble klare. Dagen etter fikk Alex Cora sparken som manager i Boston Red Sox. Cora var Hinch’ assistent i 2017 og skal ha spilt en stor rolle i juksingen.

Selv om de fleste spilleren på laget var med på jukset, ble ingen av disse straffet ettersom de fikk immunitet av MLB i bytte mot deres samarbeid. Carlos Beltran fikk imidlertid sparken som manager for New York Mets i etterkant av MLBs rapport, der han var eneste spiller som ble navngitt.

Les også: De 15 verste Premier League-signeringene gjennom tidene (+)

MLB-stjerne Mike Trout er blant dem som mener at straffene burde vært enda strengere.

- Hvis du vet hva som kommer, så vil det definitivt hjelpe dem. Jeg vet ikke om du tar vekk tittelen eller tar tilbake ringene, men de bør definitivt gjøre noe. At spillerne ikke fikk noe straff, det er definitivt ikke riktig, sier Trout til Los Angeles Times.

I FOKUS: Det blir en spesiell sesong for spillerne i Houston Astros etter vinterens avsløringer. Her fra en oppkjøringsøkt før årets sesong. Foto: (USA Today Sports/NTB Scanpix)

Kan ta saken i egne hender

Kritikken har haglet mot Houston Astros og de involverte i etterkant av avsløringen. Visse som spilte for Astros i 2017 har kommet med en beklagelse. J.D. Davis har uttalt at han skammer seg over å ha vært en del av jukset, og Jake Marisnick har innrømmet at det de gjorde var galt.

- Det var definitivt en strek som ble gått over. Jeg ønsker å si unnskyldt til supporterne, MLB, mine kolleger og alle andre som føler seg påvirket av dette, sa Marisnick.

Da Houston Astros-eier Jim Crane skulle uttale seg, fyrte det bare opp kritikerne. Crane kom nemlig med en svært halvhjertet unnskyldning, og uttalelser som mange følte viste at han ikke hadde tatt inn over seg alvoret i saken og at han ikke angret i særlig grad.

EIER: Da Jim Crane, som eier Houston Astros, skulle uttale seg om skandalen, gjorde han egentlig bare vondt verre. Foto: Jeff Roberson (AP/NTB Scanpix)

Saken er fortsatt aktuell i USA, og det er tydelig at mange er sinte over jukset. Det har blitt spekulert i om visse spillere vil ta egne grep og straffe Astros-spillerne på banen denne sesongens. Dodgers nye pitcher, Alex Wood, utelukker ikke at det kan skje.

- Jeg mener, de tullet med livene til mange folk. Det ville ikke overraske meg om noe sånn skjer, for å være ærlig, sier han til NBC.

- Det er nesten morsomt, fordi jeg er ganske sikker på at det vil skje. Noen vil ta saken i egne hender, og de vil bli straffet hardere enn noen av de folka fikk for den største jukseskandalen på hundre år. Det blir ganske ironisk når det skjer, fordi jeg er sikker på at det er sånn det vil ende, fortsetter Dodgers-spilleren.

MLB-sesongen starter 26. mars da lagene spiller sin første av 162 kamper i grunnserien.