Raser mot avgjørelsen om kun å sende kvinnelige dommere til EM

KOLDING (Nettavisen): Europamesterskapet i Danmark blir det første håndballmesterskapet noensinne med kun kvinnelige dommere.

Kritikerne mener det europeiske fotballforbundet gjør en stor tabbe og at forsøket på likestilling ender med kjønnsdiskriminering og et gigantisk mageplask.

Pettersen: - Begriper det ikke

Tidligere landslagstrener for de norske håndballherrene Gunnar Pettersen er blant de som reagerer.

- Det begriper jeg ikke. Jeg synes det er å ikke ta damehåndballen på alvor. De må gjerne ha kvinnelige par, og vi har flere flinke, men å sette opp andre- og tredjerangerte par, som kommer fra nasjoner der deres treningshverdag er ligaen i Hellas og Tyrkia ... Jeg synes damehåndballen har fortjent langt bedre enn det, sier Pettersen til Nettavisen.

Dommerne i EM 2020 AUT - Ana Vranes / Marlis Wenninger

BIH - Vesna Balvan / Tatjana Prastalo

DAN - Karina Christiansen / Line Hesseldal Hansen

FRA - Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura

GRE - Ioanna Christidi / Ioanna Papamattheou

MNE - Jelena Mitrovic / Andjelina Kazanegra

POR - Vania Sa / Marta Sa

ROU - Cristina Nastase / Simona-Raluca Stancu

RUS - Viktoriia Alpaidze / Tatyana Berezkina

SRB - Vanja Antic / Jelena Jakovljevic

- En hån

En annen som rister på hodet er TV 2 Danmarks sportskommentator Dan Philipsen. Han mener avgjørelsen er en hån mot kvinnehåndballen.

- Jeg synes det er misforstått politisk korrekthet at kvinner skal dømmes av kvinner. Det sier jeg fordi dommerne som er med, ikke er verdens beste dommere, mens spillerne er de beste i verden. Det er kjønnsdiskriminering i voldsom grad og fullstendig misforstått av det Europeiske Håndballforbund, som prøver å likestille menn og kvinner. Her gjør man det stikk motsatte, sier Philipsen til Nettavisen.

Philipsen frykter at kampene vil preges av at dommerne ikke er på nivå med spillerne de sømmer.

- Kvinnelige håndballspillere er like seriøse som mannlige håndballspillere. Likevel får de kvinnelige spillerne dommere fra nest øverste hylle, og det er etter min mening den største kjønnsdiskrimineringen man over hodet kan gjøre. Det er et gigantisk selvmål av det europeiske håndballforbundet. Jeg frykter kampene vil lide under at de beste dommerne i verden ikke er med.

TV 2 Danmark-kommentatoren mener de kvinnelige spillerne i mesterskapet er blitt redusert til prøvekaniner av det europeiske håndballforbundet.

- Etter jul kan de kvinnelige spillerne sette seg ned foran skjermen og se herrene spille VM, med de beste dommerne. Det kommer kanskje et kvinnelige par eller to med. Hvorfor skal de beste kvinnene ikke ha de beste dommerne når de beste mennene skal ha de beste dommerne? Det provoserer meg helt vilt, sier Philipsen.

Sando: - Bør ha de beste dommerne

Landslagsmålvakt Emily Stang Sando er enig i at de beste dommerne burde dømt mesterskapet, uavhengig av kjønn, selv om hun ikke vil bruke mye krefter på det i forkant.

- Min personlige mening er at vi bør ha de beste dommerne absolutt bør velges til mesterskapene, for å få et høyest mulig nivå. Det er utrolig mange gode kvinnelige dommere også. Vi må bare se når kampene starter. Det er ikke noe vi får gjort noe med uansett, sier Sando til Nettavisen.

Torsdag står Sando mellom stengene når et hardt koronarammet Polen, med tidligere Storhamar-trener Arne Senstad på benken, står på motsatt side.

- Vi skal i alle fall ikke undervurdere dem. De har fortsatt mange gode spillere, og vi er nødt til å være med fra start. Vi må holde fokus på vårt spill og løpe med dem mest mulig. Det er viktig først og fremst å få satt et godt forsvar, så jeg får litt hjelp bakover. Det har sett veldig bra ut på treningene, sier Sando.

Kampen mellom Norge og Polen ser du på TV 3 fra klokken 20.30 torsdag.

