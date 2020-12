Raser mot nordmenn og norsk presse etter dette: - De flyttet mesterskapet fra et jævla u-land, så kom ikke her og still krav

Den norske dekningen av Russland-trener Ambros Martins brudd på EM-reglene skaper sterke reaksjoner.

KOLDING (Nettavisen): I helgen publiserte dansk TV 2 bilder av at Russlands spanske trener Ambros Martin brøt de strenge smittevernsreglene under mesterskapet da han beveget seg ut av den såkalte røde sonen.

Norske aviser, Nettavisen inkludert, ryddet plass på sine forsider og publiserte bilder av at Martin tok generalsekretæren i det russiske håndballforbundet i hånden. Viasats håndballekspert Ole Erevik mente Martin burde kastes ut av EM.

Mandag ble det klart at Ambros Martin og Russland slipper unna med en advarsel. Også Tsjekkia, Spania, Serbia og Kroatia får en advarende pekefinger av EHF for lignende brudd.

Svensker reagerer kraftig

Den danske og spesielt norske dekningen av saken har ikke gått upåaktet hen i Sverige, og i håndballpodkasten Avkast får norske journalister, Ole Erevik og nordmenn generelt det glatte lag.

Podkasten ledes av Emil Schälin, som har med seg tidligere Bundesliga-spiller Charlie Sjöstrand og Elverum-spiller Josef Pujol.

Sjöstrand legger ikke skjul på at han mener overtredelsen er en bagatell.

- Fantes det ingen antibac de kunne ta etterpå, eller hva? sier Sjöstrand.

- Jeg tror ikke nordmenn tror på antibac. De tror på total isolasjon, eller hvordan er det der oppe? sier programleder Schälin til Pujol, men svaret blir avbrutt av Sjöstrand:

- De flyttet mesterskapet fra et jævla u-land, så kom ikke her og og still masse krav nå, sier den tidligere Bundesliga-spilleren.

- Smålig å holde på sånn

Han sikter da til at Norge sa fra seg arrangørrollen i forkant av mesterskapet på grunn av smittesituasjonen, slik at Danmark nå arrangerer alle kampene.

- Det er så smålig av dem å holde på sånn. «Se hva han gjorde». Det blir så latterlig å holde på sånn, som om dette er en stor avsløring. «En golare er ingen polare» (svensk uttrykk, likt «sladrehank skal selv ha bank», red.anm.), kan du hilse Ole (Erevik) og si, sier Sjöstrand til Pujol, som tidligere har spilt sammen med den tidligere målvakten i danske GOG.

- Det kan du nesten hilse Norge som land. Det føles som om de har for mange sånne, prektige skiløpere, som går på tur og sladrer på sine kompiser, legger programleder Schälin til.

Erevik står på sitt

Ole Erevik står imidlertid på sitt og avviser at han overreagerte da han i helgen mente at Russland-trener Ambros Martin burde blitt sendt hjem.

- Overhodet ikke. Jeg respekterer fullt ut at andre mener noe annet enn meg, men jeg mener fremdeles at Ambros Martin burde vært sendt hjem fra EM. Jeg synes den beslutningen EHF har truffet er for mild. De hadde muligheten til å skape en presedens her, sier Erevik til Nettavisen.

Han mener det nå vil vil herske forvirring rundt hva som er et grovt nok brudd på reglene som er skrevet ned i forkant av mesterskapet. Han er ikke overrasket over at EHF lot Martin bli værende i mesterskapet.

- Reglementet var klokkeklart før mesterskapet startet. Enhver overtredelse av den røde boble medførte inndragelse av akkreditering og hjemsendelse. De reglene har også Ambros Martin og russerne lest, vil jeg tro. Hvis de ikke har det, er det deres egen feil.

- Respekterer at andre har en annen mening

Konfrontert med Sjöstrands uttalelser om at «en golare er ingen polare», sier Erevik følgende:

- Egentlig skjønner jeg ikke hva han mener. Jeg er ansatt i NENT for å mene. Jeg har sagt min mening, jeg har gjort det jeg er ansatt for å gjøre, så har jeg full forståelse for at det er noen som ikke er enig med meg. Sånn kommer det alltid til å være. Jeg respekterer fullt ut at Charlie Sjöstrand har en annen mening enn meg. Og så håper jeg at andre respekterer at jeg har en annen mening enn de, sier Erevik.

Den tidligere landslagskeeperen ser ikke verdien i å kommentere Sjöstrands u-land-kommentar om Norge, men sier seg enig i at det trolig hadde gått bra å arrangere i EM i Norge også.

- Jeg synes det er viktigere å gi ros til Dansk Håndballforbund for måten de har tatt på seg den enorme oppgaven på så kort tid og løst det glimrende inntil videre.

- Vi skal huske at Norge og Sverige har litt godlunte kriger. Det kan godt hende at Charlie Sjöstrand også sier dette med et glimt i øyet. Jeg kjenner ham ikke godt selv, men jeg er sikker på at han er en hyggelig person, han også, sier Erevik.

Norge spiller sin neste kamp i EM mot Romania klokken 20.30 mandag, og kampen kan du se på TV 3 eller følge direkte her.

