Raseriutbrudd hjalp Red Sox til matchballer i World Series

Boston Red Sox vendte 0-4 i 7. omgang til seier 9-6 over Los Angeles Dodgers på bortebane og skaffet seg tre matchballer i World Series i baseball.

Et raseriutbrudd på benken fra den vanligvis sindige stjernekasteren Chris Sale tente medspillerne og vekket Red Sox-angrepet til liv. Etter å ha scoret to poeng på de foregående 27 omgangene ble det ni poeng på de tre siste i lørdagens kamp, og Red Sox leder nå 3-1 i best av sju kamper.

Dodgers tok ledelsen med fire poeng i 6. omgang av det som inntil da hadde vært en kasterduell mellom Rich Hill (Dodgers) og Eduardo Rodriguez (Red Sox). Sistnevnte slengte hansken i gresset da Yasiel Puig sendte en tre poengs homerun opp på tribunen. Han var frustrert over manglende offensiv og defensiv hjelp.

På benken skjelte Sale ut spillerne etter noter, noe som ble fanget av TV-kameraene.

– Gud, så sint han var på oss. Det tente oss, sa Brock Holt.

– Jeg ble litt skremt, for jeg hadde aldri sett ham skrike på den måten eller hørt de ordene fra hans munn. Men det motiverte oss, sa Rafael Devers.

Opp på tribunen

Begge kom til å bidra med viktige slag da Red Sox tok ledelsen, men det startet med Mitch Moreland, som kom inn og reduserte til 3-4 med ett slag i 7. omgang. Dodgers-avløser Ryan Madsen kom inn med to mann på base, og «pinch hitter» Moreland (slo for en kaster) sendte hans kast opp på tribunen. Madsen har i World Series-kampene så langt «arvet» sju mann, og samtlige har scoret.

Den største Red Sox-helten ble Steve Pearce. Han utlignet i 8. omgang med en homerun mot Dodgers' beste avløser Kenley Jansen. Etter at Holt kom seg på base i 9. omgang og Devers slo inn lederpoenget, fylte Red Sox basene, og Pearce slo inn alle tre med en double. Det sto 9-4 før siste gjestespiller var ute.

Dodgers skapte litt spenning ved å redusere to ganger og true med å score flere poeng mot Red Sox' siste avløser Craig Kimbrel, men Devers avgjorde i praksis kampen da han på smått utrolig vis stoppet en rakett fra Manny Machado og kastet ham ut.

Ned på jorda

Dodgers hadde vunnet alle de 54 gangene laget ledet med minst fire poeng denne sesongen, men dagen etter sin dramatiske seier etter ni ekstraomganger som løftet laget nesten til skyene ble det brutal bakkekontakt igjen, og manager Dave Roberts fikk mange kritiske spørsmål om sine disposisjoner.

Det ville nok også Red Sox' Alex Cora fått, etter å ha utsatt sine kastere for nesten umenneskelig belastning, om det ikke var for Sales tordentale og den påfølgende vendingen.

– Nå er det alt eller intet for oss, sa Roberts, som i 2004 sto for vendepunktet med en stjålet base da Red Sox leverte tidenes comeback i baseball med semifinaleseier over erkerival New York Yankees etter å ha tapt de tre første kampene og ligget under i 9. omgang av den fjerde, en reise som endte med klubbens første tittel på 86 år. Han håper på et nytt mirakel.

Red Sox har muligheten til å avgjøre i Los Angeles natt til mandag norsk tid, og om det ikke går hjemme på Fenway Park tirsdag eller onsdag.

