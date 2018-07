Rasfare skaper utfordringer i Vikersundbakken, mens Trondheim og Lillehammer nærmer seg grønt lys

Faren for ras tvinger Norges Skiforbund til å tenke alternativt når man gjør endringer i Vikersundbakken. – Vi har god dialog med FIS, sier Ståle Villumstad.

Han er arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund. Foran 2018/19-sesongen står tre av Norges fire verdenscupbakker uten gyldig sertifikat.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har krevd flere endringer.

– Det går rett vei. I Trondheim er de i praksis ferdig med å lage flere avsatser. Der mangler bare inspeksjonen før sertifikatet er på plass. På Lillehammer har de også kommet veldig langt. De har allerede skåret i betongen for å få på plass de nye avsatsene og har laget en plan for mer beskyttelse i heisen. Alt vil være på plass til inspeksjonen til høsten, sier Villumstad.

Frarådet sterkt

Derimot er det litt mer hodebry i Vikersund. Der ønsket FIS en lavere kul, men det viser seg litt mer vanskelig enn først antatt.

– Av tekniske årsaker ønsker man heller å justere hoppkant og lengde på hoppet istedenfor kulen, for det er fare for ras. Det er utfordringer med å ta ut massene i bakken. Entreprenøren frarådet sterkt å fjerne masser i selve unnarennet. I stedet ønsker vi å velge å lage tilsvarende svevkurve ved å endre hoppet. Der håper vi å kunne komme til en endelig avtale med FIS. Nye tegninger skal på høring i bakkekomiteen i FIS, sier Villumstad.

– Det som er fint i Vikersund er at man har laget tilløpet i såkalte moduler, som gjør at man kan justere tilløpet opp og ned i noen grader, man kan også justere radien. Det er gjort beregninger på hvordan flykurven blir, og det skal bli det samme som om man senker kulen, forsikrer Villumstad.

Flere hopp over 200 meter

Arbeidet med å gjøre den nye profilen i bunnen av bakken permanent går sin gang. Under Raw Air-finalen i mars, bygde man opp profilen med snø.

– Nå legges det faste masser. Man er ikke ferdig, men jobben er godt i gang, sier Villumstad.

Og han har følgende beskjed til dem som frykter at det ikke skulle bli verdenscuprenn i de norske hoppbakkene til vinteren:

– Det blir renn.

– Hvorfor gjør man disse store endringene i Vikersundbakken?

– Det er et ønske at flere hoppere kommer over 200 meter. Det vil gjøre at spriket mellom de beste og nest beste ikke blir så stort. Vi skal ha færre hopp på 130 meter, sier Villumstad.

(©NTB)

Mest sett siste uken