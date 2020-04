Rashford åpner opp om tiden under Mourinhos tøffe ledelse

Marcus Rashford hyller Zlatan Ibrahimovic og gir en oppdatering på skadesituasjonen i ny podkast.

Manchester United-spiss Marcus Rashford forteller i UTD Podcast at Zlatan Ibrahimovic hjalp ham til å bli spilleren han er i dag.

Hyller Zlatan

Svensken, som nå spiller for AC Milan, scoret 29 mål på 53 kamper for Manchester United, før han dro videre til LA Galaxy etter å ha pådratt seg en kneskade.

- Jeg har ikke sett lignende mentalitet som han hadde. Han brydde seg ikke om hva noen sa til han eller om han, sier Rashford i podkasten.

- Når der gjelder mentaliteten hans, så var han viktig for utviklingen min, særlig da José var der, fordi han hadde spilt under ham før og visste at du måtte opptre på en spesiell måte for å overleve under ham, sier Rashford videre.

United-spissen innrømmer at det ikke var noen dans på roser å ha Mourinho som manager.

- Det var tøft, men når du ser tilbake på det om fem eller seks år, er det øyeblikk som ga deg mental tøffhet. Som spiller har jeg blitt mye bedre, og mye av det skal José ha æren for. Det var opp- og nedturer, men helt klart en periode som gjorde meg bedre, mener Rashford.

- Har hatt godt av hvile

22-åringen har vært ute med skade siden januar, og hans deltakelse i EM var usikker før koronapandemien satte en stopper for mesterskapet.

Det ga ham i stedet en mulighet til å ikke stresse tilbake på banen.

- Jeg hadde nok kommet til å være tilbake med laget i midten eller slutten av april, men det hadde vært å presse det, fordi jeg ville selvfølgelig ikke gå glipp av sommeren. Jeg tviler på at jeg hadde vært 100 prosent i mesterskapet eller vært tilbake før sesongslutt, men det var det vi siktet oss inn på. For kroppen min har det vært bra å bare få hvile.

Manchester United lå på femteplass i Premier League, tre poeng bak Chelsea, da Premier League-sesongen ble stoppet ni runder før slutt.