Rashford avgjorde i Carricks United-avskjed

Veteranen Michael Carrick bidro til tre poeng i det som ble hans siste Premier League-kamp for Manchester United. Marcus Rashford ordnet 1-0-seier mot Watford.

Carrick endte på 481 Premier League-kamper totalt, ifølge statistikktjenesten Opta. Engelskmannen har vunnet samtlige titler han har hatt mulighet til å vinne på klubbnivå i United, ifølge ESPN. 36-åringen har blant annet vunnet serien, mesterligaen, FA-cupen, ligacupen og VM for klubblag. Han kom fra Tottenham i 2006.

– Vi har hatt våre opp- og nedturer denne sesongen, men vi endte på annenplass. Vi takker for støtten. Jeg vil også takke fansen for støtten til meg personlig de siste tolv årene, sa Carrick etter kampslutt. Han ga også sin støtte til tidligere United-manager Alex Ferguson. Skotten er på bedringens vei etter hjerneblødning.

– Våre tanker og bønner er med Sir Alex. Vi håper han er helt frisk igjen snart, sa Carrick, som nå kan konsentrere seg om sin ferske trenerrolle i United.

– Jeg ser fram til å jobbe videre med (manager) José Mourinho.

Æresvakt

Begge lags spillere sto æresvakt for Carrick før kampstart i Manchester. Han gikk av banen til stående applaus fra hjemmefansen fem minutter før slutt. Manager José Mourinho uttalte nylig at midtbaneveteranen skulle spille karrierens siste kamp mot Watford. Dermed er det lite trolig at engelskmannen spiller i FA-cupfinalen mot Chelsea neste helg.

Søndag bidro Carrick sterkt til at Manchester United tok tre poeng. Han slo en lang ball opp fra dypet i det 34. spilleminutt på Old Trafford. Juan Mata tok ned ballen, serverte Marcus Rashford og fikk se spissen sette inn 1-0 på enkelt vis. Flere scoringer ble det ikke i oppgjøret.

Richarlison fikk en kjempesjanse for gjestene to minutter før pause, men headingen fra kloss hold ble fint reddet av Uniteds reservekeeper Sergio Romero.

Flere fikk hvile

2. omgang bar preg av at kampen ikke var av stor betydning. Hjemmelaget tok det med ro, mens Watford-spillerne heller ikke bidro med voldsom intensitet.

Mourinho lot flere førstelagsspillere hvile før neste helgs FA-cupfinale på Wembley. Navn som David de Gea, Nemanja Matic, Antonio Valencia og Paul Pogba var ikke med fra start. Det var derimot spillere som Daley Blind og Matteo Darmian. Backduoen kobles vekk fra United etter sesongen.

Trepoengeren søndag gjør at United endte på 81 poeng. Annenplassen i serien ble sikret med 0-0 mot West Ham før helgen. Uniteds byrival City hadde for lengst sikret seriegullet før søndagens avsluttende runde.

Watford på 14.-plass endte på 41 poeng. Det er en klar forbedring fra forrige sesong. Da endte "vepsene" på 17.-plass.

