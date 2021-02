Rashford med klar melding: - Da kan du ikke spille for United

I et stort intervju med Goal forteller Rashford ut om klubbens siste positive resultater, følelsen av det å tape viktige kamper og hvordan det er å ha Ole Gunnar Solskjær ved sjefsstolen.

Marcus Rashford har i en alder av 23 rukket å bli en viktig brikke for et Manchester United-lag som kun har tapt én av sine siste 16 kamper.

Det har ført klubben opp på en 2. plass i Premier League, tre poeng bak byrival City (med én kamp mer spilt).

- Må ha den mentale styrken

Angrepsspilleren forteller i et intervju med Goal det innebærer et ekstra press å spille for en så stor klubb.

- Du kan ikke spille for United hvis du ikke har den mentale styrken. Hvis du ikke kan håndtere presset av å spille for en klubb som dette, så klarer du bare ikke å prestere for et lag på denne størrelsen, sier Rashford, og fortsetter:

- Spillerne har ved flere anledninger vist at vi kan gjøre det, så handler det bare om å gjøre det i hver kamp.

United røk som kjent ut av Champions League i høst etter tap for PSG og RB Leipzig i de to siste gruppespillkampene, men Rashford er fornøyd med utviklingen siden den gang.

- Dette året har vært bedre og vi kan fortsette å forbedre oss, og ha en sterk avslutning på sesongen. Det starter med at hver enkelt alltid vil ha mer, og når det går over til et kollektiv, får du den vinnermentaliteten.

- Vi har utviklet oss

På omtrent ett år har de røde djevlene røket ut av ikke mindre enn fire semifinaler. To i ligacupen, samt FA-cupsemifinalen mot Chelsea og Europa League-semifinalen mot Sevilla forrige sesong.

Disse gjentatte tapene innrømmer 23-åringen har vært tøft. Han gjentar imidlertid at laget har kommet styrket ut av dem.

- Når du taper en stor kamp, en semifinale eller en finale, er det så hjerteskjærende når du har trent hardt hele uken for det. Hvis du har deltatt i en turnering en hel sesong, og du kommer til finalen og taper, føles det som at det harde arbeidet var forgjeves, sier han, og fortsetter:

- Når det skjer går du enten den ene eller den andre veien. Men laget og trenerne har stått sammen og jeg synes vi har vist det ved å spille på måten vi gjør nå, og at de erfaringene på en måte har hjulpet oss. Vi har utviklet oss siden de tapene og forhåpentligvis kan vi fortsette med det.

Roser Solskjær

En stor del av æren mener Rashford at Solskjær skal ha, som han uttrykker stor begeistring for.

- Han er bare så positiv som manager. Det hjelper deg å ha en manager som var en spiss, men han er bare så positiv, som oppfordrer deg til å gå ut, prøve ting og uttrykke deg.

- Så lenge vi jobber hardt er han fornøyd med oss, sier Rashford.

Neste kamp for Rashford og co. er allerede lørdag klokken 21.00. Den kan du følge i Nettavisens livesystem.

