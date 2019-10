Rashford sendte United videre i ligacupen med drømmeskudd: - Når ble han forvandlet til Ronaldo?

Ole Gunnar Solskjær kan takke Marcus Rashford (21) for avansement i ligacupen.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 1-2:

Rashford ble nemlig den store helten for Manchester United da de slo Chelsea 2-1 på Stamford Bridge i ligacupen 4. runde.

21-åringen sendte først United opp i ledelsen med scoring på straffe i første omgang, før Michy Batshuayi utlignet for Chelsea i starten av andre omgang.

Rashford slo imidlertid igjen til på frispark etter 73 minutter og sikret gjestene 2-1-seier med en fantastisk avslutning fra nærmere 30 meter.

- Vi har sett han har gjort det mange ganger på trening. Så har vi sett at han har prøvd mye på det i kamp, men det har gått litt opp på tribunen, men i dag så traff han, sier Solskjær til Viasport etter kampen.

Tidligere norsk landslagsspiller og nå Viasat-reporter, Jan Åge Fjørtoft, er blant de som lot seg begeistre av scoringen. Fjørtoft var rask med å sammenligne unggutten med en annen tidligere United-helt.

- Når ble Rashford forvandlet til Cristiano Ronaldo, skriver Fjørtoft på Twitter.

Også United-stopper Victor Lindelöf var rask med å sammenligne Rashford med den portugisiske superstjernen etter kampen.

Fornøyd Solskjær

Manchester United har nå spilt tre kamper på rad uten tap og formpilen peker med andre ord i helt riktig retning for Solskjærs lag.

- Vi er inne i en god periode og selvfølgelig hadde vi håp og troen på at vi skulle gå videre. Det er kvartfinale neste. Vi stilte med et ganske sterkt lag for å gå videre, forteller Solskjær etter kampen.

Nordmannen mener det er flere grunner til at ting plutselig ser lysere ut igjen for de rødkledde.

- Vi har begynt å få tilbake spillere fra skade. Vi jobber selvfølgelig med hodene deres. Vi hadde en fin landslagspause hvor vi fikk jobbet frem mot Liverpool-kampen hvor vi spilte med samme system som i dag. Så vi har to måter å spille på. Det er litt viktig. Jeg tror det overrasket dem og kanskje mange med den prestasjonen vi hadde. Det var for oss en bekreftelse på at vi ikke er så veldig langt unna, forklarer United-manageren.

FORNØYD; Ole Gunnar Solskjær takker fornøyde United-supportere etter Chelsea-kampen. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

Chelsea hardt straffet

Rashfords drømmetraff var det som skilte lagene i London, men det var en forholdsvis jevn start på onsdagens oppgjør - uten at noen av lagene klarte å skape det helt store innledningsvis.

Begge lag slet med finne en ordentlig rytme i spillet, men etter 23 minutter fikk gjestene fra Manchester United straffe da Daniel James gikk i bakken etter en duell med Marcos Alonso.

James ble nylig tildelt det mange mente var en feilaktig straffe i forrige kamp mot Norwich, men Viasat-ekspert Mohammed «Moa» Abdellaoue synes dommeravgjørelsen i onsdagens ligacupkamp var korrekt.

- Jeg synes den er ganske klar, uttalte Moa i Viasats studio.

Marcus Rashford hadde press på seg etter å ha bommet på straffe i forrige kamp, men mot Chelsea var unggutten sikker fra krittmerket.

- Det er en lettelse å spore i ansiktet på Rashford, kommenterte Roar Stokke da United gikk opp i ledelsen.

Chelsea var ikke i stand til å svare på Uniteds scoring før hvilen og Solskjærs menn kunne dermed gå i garderoben med en 1-0-ledelse til pause.

Chelsea slo tilbake

Hjemmelaget hadde skapt svært lite i førsteomgangen, men London-laget startet langt bedre etter pause.

Hudson-Odoi var blant annet farlig frempå i innledningen av andreomgangen.

Etter 61 minutter var man like langt på Stamford Bridge da Michy Batshuayi rykket mot United-målet med både Harry Maguire og Victor Lindelöf på slep. United-stopperne var imidlertid ikke i stand til å stoppe den belgiske spissen som banket inn 1-1 for de blåkledde.

SCORET: Michy Batshuayi utlignet for Chelsea. Foto: Ben Stansall (AFP)

Chelsea fortsatte å presse Manchester United etter scoringen, men lykkes ikke med å ta ledelsen.

Rashford-perle

I stedet var det Solskjærs menn som skulle ta føringen igjen.

Etter 73 minutter fikk gjestene frispark fra nærmere 30 meter. Det virket å være noe i det lengste laget, men det syntes ikke Rashford som ladet skuddfoten.

United-stjernen fikk drømmetreff og banket inn 2-1 til gjestene.

Chelsea presset på for en ny utligning mot slutten av kampen, men det ble aldri flere scoringer på Stamford Bridge onsdag kveld, og Manchester United er dermed klare for kvartfinalen i ligacupen.