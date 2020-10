Rashford sørget for Manchester United-seier borte mot PSG

Ole Gunnar Solskjær ledet sitt lag til nok en stor triumf i Paris.

PSG - MANCHESTER UNITED 1-2:

Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til en ny triumf mot PSG tirsdag kveld. Premier League-klubben vant bortekampen i Champions League med 2-1.

Bruno Fernandes sendte gjestene foran på straffespark i første omgang, før PSG utlignet etter et selvmål av Anthony Martial. Kort tid før slutt scoret Marcus Rashford for bortelaget og sørget for at Solskjærs menn fikk med seg tre poeng hjem.

- Dette er en stor triumf for Solskjær, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

- Genistrek av Solskjær

Dette er andre gang nordmannen leder United til seier i Paris. Også våren 2019 ble det seier over det franske storlaget i åttedelsfinalen av Champions League. Den gang, som nå, ble Rashford matchvinner for engelskmennene.

Etter tirsdagens kamp får Solskjær mye skryt for sine taktiske disposisjoner. Samuel Luckhurst i Manchester Evening News trekker fram innbyttet av Paul Pogba i andre omgang som en sentral faktor til at United til slutt vant kampen.

STOR TRIUMF: Manchester UNited-spillerne jubler etter kampslutt i Paris. Foto: Franck Fife (AFP / NTB scanpix)

Pogba var nest sist på ballen da Rashford avgjorde kampen.

- United var supre, både individuelt og kollektivt. Pogbas innhopp i andre omgang var en genistrek av Solskjær, en spiller som satte frykt i PSG, bidro til en endring i formasjonen og sørget for at kampbildet endret seg, skriver han på Twitter.





De Gea-redninger

PSG virket friske innledningsvis og etter 12 minutter forsøkte Angel Di Maria seg med et skudd fra distanse. Avslutningen fra den tidligere United-mannen hadde god snert, men David De Gea så banen til skuddet tidlig og kunne bokse til corner.

Like etter sto den samme De Gea i veien da Layvin Kurzawa fikk en tå på ballen inne i feltet etter en corner fra Kylian Mbappé. Igjen neste for hjemmelaget.

Etter hvert kom United bedre med i kampen og etter 20 minutter skaffet Anthony Martial straffespark. Franskmannen ble lagt i bakken av en litt for ivrig Amadou Diallo og dommer Antonio Mateu Lahoz pekte på krittmerket.

Bruno Fernandes gjorde seg klar, men leverte en svak straffe som PSG-keeper Keylor Navas reddet lett. TV-reprisen viste imidlertid at costaricaneren var ute fra streken før skuddet gikk og dermed ble det dømt at straffen skulle tas på nytt.

Ny sjanse

På sjanse nummer to var Fernandes sikker og satte inn sitt ellevte straffemål i United-trøyen, siden han kom til klubben i januar i år.

PSG fortsatte å ha ballen mye, men slet litt med kreativiteten fra midtbanen. Samtidig så Solskjærs grep med tre midtstoppere å fungere bra defensivt og PSG-stjernene på topp fikk ikke til all verden framover.

I det 38. minutt viste Fernandes seg fram igjen. Portugiseren dro seg innover og avsluttet mot lengste hjørne. Navas var imidlertid våken og fikk slått unna.

Like etter var Scott McTominay farlig inne i feltet på de påfølgende cornerne. Midtbanespilleren fikk imidlertid ikke uttelling.

Etter 45 minutter var gjestene fortsatt foran i Paris.

Klønete selvmål

Andre omgang startet med at Marcus Rashford plutselig kom seg alene gjennom på høyresiden, men pasningen mot Martial var svak og sjansen ble spolert.

Kort tid etter var det duket for Kylian Mbappé. PSG-stjernen dro seg innover og klemte til. De Gea var igjen med på notene og reddet mesterlig.

Etter 54 minutter skulle det imidlertid lykkes for vertene. Neymar slo en corner og inne i feltet sto Uniteds Anthony Martial alene og upresset. Franskmannen fikk hode på ballen og styrte den forbi egen keeper og i eget mål til 1-1.

SELVMÅL: Anthony Martial steg til vers og satte ballen i eget mål. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters / NTB scanpix)

I etterkant av utligningen kom McTominay til en god heading etter en corner for United, men den ble blokkert. I andre enden hadde Moise Kean kommet inn og da han tapte en duell med Aaron Wan-BIssaka ble det ropt på straffe, uten at ropene ble hørt.

Rashford avgjorde

United var absolutt med i kampen og i det 70. minutt forsøkte Rashford seg. Han klemte til fra rundt 16 meters hold og kun marginer sto mellom United og ny ledelse.

Paul Pogba hadde kommet inn for United og spilte strålende fram til Martial. Franskmannen gikk over ende i feltet, men bildene viste at det ikke var straffe.

Gjestene fortsatte å skape de største sjansene og ti minutter før slutt var Rashford på farten igjen, men Navas vartet opp med en god redning på avslutningen.

Fire minutter før slutt skulle det lykkes for Rashford etter mye nesten. Han fikk ballen av Pogba, rykket seg fri og satte ballen i mål via stolpen.

Det ble kampens siste og avgjørende mål.