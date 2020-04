Rashford uttalte seg om Sancho i spørretime på Instagram

Manchester United-spissen legger ikke skjul på at han ville vært begeistret for å få Jadon Sancho som lagkamerat også i klubbsammenheng.

Erling Braut Haalands rekkekamerat i Borussia Dortmund har vært i ellevill form denne sesongen.

Den 20 år gamle engelske landslagsspilleren har notert seg for 17 mål og 19 målgivende pasninger i alle turneringer denne sesongen.

Manchester United skal være en av klubbene som følger kantspilleren tettest, og nylig fikk United-spiss Marcus Rashford spørsmål om sin landsmann da han hadde en spørsmålsrunde på Instagram.

Spillere har for vane ikke å uttale seg om andre klubbers spillere, men Rashford innrømmer at Dortmund-stjernen ville vært en strålende signering for sin klubb.

- Det ville åpenbart vært bra. Sancho er en strålende spiller, og en spiller av den nye generasjonen. Det er definitivt gøy å se ham bli den spiller han er i ferd med å bli, sier Rashford ifølge Daily Mail.

- Forhåpentligvis kan vi alle spille sammen, og det ville vært bra.

LEKEKAMERATER: Jadon Sancho kan være på vei til Manchester United. Engelskmannen har kombinert med Erling Braut Haaland stått for intet mindre enn 39 målpoeng totalt i Bundesliga denne sesongen. Foto: Ina Fassbender/AFP

- Kreativ og uforutsigbar

Rashford fikk videre spørsmål om hva ved Sanchos spill som imponerer ham mest.

- Han er kreativ og uforutsigbar, og jeg tror det er de tingene du trenger å ha for å være en verdensklassespiller.

Både United og Chelsea skal være langt framme i jakten på Sancho, men begge skal være skeptiske til å møte Dortmunds prisforlangede for unggutten.

Den tyske storklubben skal ønske 100 millioner pund for spilleren som har en fortid i Manchester City, men Daily Mail skriver at United skal være villig til å betale et beløp som er tett opptil Dortmunds krav.

Klubben fra Old Trafford skal ifølge avisen ha vært i kontakt med Sanchos agent, men har fortsatt ikke kommet med noen formell forespørsel.

Usikkerheten rundt når overgangsvinduet åpner som følge av koronaviruset skal også gjøre situasjonen enda mer komplisert.

Ferdinand: - Tror United er riktig plass for ham

Også tidligere United-spiller Rio Ferdinand har uttalt seg om Sancho i en spørretime på Instagram.

Han er klar på at han mener sin tidligere arbeidsgiver ville vært et veldig godt steg for 20-åringen.

- Jeg vil at Jadon skal gå til et lag der han får spille, utvikle seg og vinne trofeer. Han er koblet til United, Chelsea og PSG, men jeg tror United er riktig plass for ham, men jeg er jo inhabil, innrømmer Ferdinand.

Den gamle United-stopperen mener kjøp av Harry Kane og Sancho ville gi United en angrepsrekke de færreste kan matche.

- Rashford, Martial, Kane, Sancho, de hadde skremt vettet av mange midtstoppere til og med før fløyesignalet hadde gått. Definitivt, sier Ferdinand.