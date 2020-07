Rashford utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Manchester

Manchester United-stjernen blir den yngste som noensinne har mottatt den ærefulle graden fra Universitetet i Manchester.

Rashford skrev i et følelsesladd brev til den britiske regjeringen om umiddelbar handling for å redde barns tilgang på mat, etter at britiske myndigheter besluttet å avvikle ordningen som under koronapandemien har gitt barnefamilier tilgang på matkuponger.

Rashford lyktes med sin innstendige bønn til myndighetene og regjeringen gikk forrige måned tilbake på sin opprinnelige beslutning om ikke å forlenge gratis måltider for skolebarn.

Nå belønnes altså Rashford med utmerkelsen som er den høyeste som et universitet kan gi.

22-åringen vil bli æret offisielt senere i sommer.

- Det er en stolt dag for meg og min familie, sier Rashford ifølge Independent.

Rashford slutter seg til et svært celebert selskap med United-legendene sir Alex Ferguson og sir Bobby Charlton, som tidligere har mottatt den samme æresutmerkelsen.

- Når man ser de store navnene som har fått utmerkelsen tidligere, så gjør det meg ydmyk, uttaler Rashford.

Han sier også at landet har en lang vei å gå for å bekjempe barnefattigdom, men å motta anerkjennelse fra hjembyen viser at det går i riktig retning, og at det betyr svært mye.

- Takk til Universitetet i Manchester, avslutter Rashford.

United-spissen har allerede samlet inn over 20 millioner pund gjennom sitt samarbeid med organisasjonen FareShare.

Målet med kupongordningen var å sørge for at britiske barn ikke gikk sultne mens skolene var stengte som følge av virussituasjonen. I et brev, omtalt av blant andre Sky Sports , ber Rashford om at regjeringen gjør helomvending.

«Dette handler ikke om politikk, det handler om medmenneskelighet», skriver Rashford.

Universitetet har også kommet med en offisiell uttalelse.

- Marcus er en ekstraordinær ung mann med et ekstraordinært talent og en driv som strekker seg langt utenfor fotballbanen, sier president Nancy Rothwell ifølge Independent.