Rasimedømte Casilla fikk kapteinsbindet - det skapte sterke reaksjoner

Leeds-manager Marcelo Bielsa forsvarer sin avgjørelse om å gjøre Kiko Casilla til kaptein i møtet med Hull denne uken.

Leeds-keeper Kiko Casilla gikk glipp av store deler av serieinnspurten i opprykkssesongen på grunn av en åtte kamper lang karantene.

Bakgrunnen for utestengelsen er at 33-åringen ble dømt for å ha kommet med rasistiske bemerkninger mot Charlton-spiller Jonathan Leko.

Ifølge The Guardian kalte Casilla Leko for «f***ing n*****», og den tidligere Real Madrid-keeperen ble ikke trodd på at han ikke hadde hørt det ordet før.

Denne uken var Casilla tilbake mellom stengene hos Leeds i ligacupmøtet med Hull. I sosiale medier kom det sterke reaksjoner på at manager Marcelo Bielsa valgte nettopp Casilla som kaptein i kjøvannet av rasismesaken.

- Uklokt

Den tidligere Crystal Palace-eieren Simon Jordan er blant de som reagerte på Bielsas avgjørelse.

- Avgjørelsen om å gjøre ham til kaptein føles som om Bielsa sier «jeg støtter spilleren min, for jeg tror ikke han var skyldig i utgangspunktet, så jeg gjør ham til kaptein». Hvorfor i det hele tatt røre ved dette? sier Simon på White and Jordan Show hos Talksport.

- Det ukloke med denne avgjørelsen er å ikke forstå temperaturen i klimaet vi nå lever i, i verdenen vi nå lever i. Hva er poenget med å gjøre ham til kaptein? Du har flere proffer og engelske landslagsspillere som har hatt kapteinsbindet i hans fravær. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal ta dette standpunktet, sier Simon.

Bielsa forsvarer avgjørelsen

Bielsa selv har forsvart sitt valg om å gjøre Casilla til kaptein i ligacupmøtet mot Hull på denne måten:

- Lagkameratene hans synes han fortjener kapteinsbindet, og vi må lytte til de beskjedene. Spillerne ser i kapteinen deres en de mener kan representere dem, sa Bielsa ifølge Daily Mail.

- Jeg respekterer alles mening. Etter det, kan meningen diskuteres. Det er tydelig at de som dømmer Kiko ignorerer mange ting som lagkameratene hans ser i ham, sa Bielsa videre.

Leeds røk ut av ligacupen på straffer etter 1-1 ved full tid mot Hull. Lørdag er Fulham motstander hjemme på Elland Road i Premier League.