Rasisme mot Vålerenga-spiller resulterte i stor bot

Mannen som kom med rasistiske tilrop mot Vålerenga-spilleren Ousmane Camara i oktober må betale 25.000 kroner i bot.

Det opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen i slutten av 40-årene, en frivillig vakt på Sandefjords fotballstadion, innrømmet å ha ropt «apekatt» til VIF-innbytter Camara mot slutten av eliteseriekampen 18. oktober.

Han hadde vært tilknyttet Sandefjord Fotball i en årrekke, men umiddelbart etter rasismeepisoden ble han utestengt fra arenaen på livstid.

Senere har også politiet tatt tak i saken. De opplyser at mannen får et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, «etter straffelovens§ 185 for å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring».

Han får tid til å vurdere om han godtar forelegget eller ikke.

(©NTB)

