Rask Kane-dobbel senket Huddersfield

Harry Kane scoret to mål på ni minutter da Tottenham slo Huddersfield 2–0 på bortebane i Premier League lørdag ettermiddag.

25 minutter var spilt da Kane stanget inn 1-0 for gjestene. Kieran Trippier la et innlegg inn på fem meter. Der var Harry Kane helt suveren, og fjorårets toppscorer headet Spurs i føringen.

Ni minutter senere måtte Kane i aksjon nok en gang. Danny Rose ble lagt i bakken i feltet, og Spurs fikk straffe.

– Jeg synes det var en billig straffe, sa Huddersfield-trener David Wagner etter kampen.

Tottenham-spissen sendte keeper Jonas Lössl til venstre, og satte ballen til høyre i mål.

Lørdagens scoringer var Kanes fjerde og femte for sesongen. Han deler foreløpig toppscorertittelen med Chelseas Eden Hazard, Fulhams Aleksandar Mitrovic og Manchester Citys Sergio Agüero.

– Det var en deilig seier i en tøff bortekamp. De tre poengene var viktige for oss, sier Harry Kane etter seieren.

For Huddersfield klarte aldri å slå tilbake, og Tottenham tok sin andre strake borteseier. Huddersfield ligger på sin side helt sist etter to poeng på de sju første kampene. Likevel er trener Wagner trygg på at poengene vil komme.

– Vi endte opp uten poeng, men vi må se på prestasjonen. Hvis vi fortsetter å spille slik, kommer vi til å ta en del poeng, sier Wagner.

