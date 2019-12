Rasmus Windingstad seiret i Alta Badia

Tok sin første verdenscupseier.

Det ble en fantastisk dag for de norske gutta i bakken i Alta Badia da Rasmus Windingstad tok sin aller første verdenscupseier, da han knuste all motstand i herrens parallellslalåm.

I finalen var det tyske Stefan Luitz som stod på den andre siden, etter å ha slått Leif Kristian Nestvold-Haugen i den andre semifinalen. Windingstad startet i den rød traseen, og vant med 41 hundredeler mot sin tyske motstander.

I semifinalen fikset Windingstad seieren etter at Roland Leitninger gjorde en feil, og kjørte ut. Dermed kunne 26-åringen smile bredt etter å ha tatt seg til sin første finale i parallellslalåm i verdenscupen.

- Har du sett på maken!? Stang ut i november og desember, og så vinner han dette rennet. For en julegave for Rasmus Windingstad, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl da han kjørte i mål.

Dette er andre gangen Windingstad er å finne på pallen i et verdenscuprenn. Han endte på andreplass i storslalåm i Kranjska Gora i mars. Den gangen var det Henrik Kristoffersen som tok seieren.

Nesten for Nestvold-Haugen

Nestvold-Haugen hadde han en tøff vei til finalen, og slet seg inn til semifinalen etter knappe seire i åttedelsfinalen og kvartfinalen. Men mot tysk motstand i semifinalen gikk det ikke veien.

Luitz suste nemlig fra allerede i starten, da han skjøt ut av startblokken, mens Nestvold-Haugen så ut til å bli stående litt for lenge i startfasen. Dermed kunne tyskeren suse fra, og vant med 12 hundredeler.

Det skulle heller ikke stemme for Nestvold-Haugen i kampen om tredjeplassen da Roland Leitinger stod på den andre siden. Etter to feil, så hadde østerrikeren ingen problemer med å fikse tredjeplassen.

Nestvold-Haugen hadde kunne smile bredt for plass i semifinalen etter at han møtte sveitsiske Justin Murisier. Han hadde tidligere vunnet åttedelsfinalen med nød og neppe, og også i kvartfinalen var bæringen like foran i mål.

Skuffende Kristoffersen

For Henrik Kristoffersen var det stopp i kvartfinalen da han møtte østerrikske Roland Leitinger. Østerrikeren hadde imponert i alle sine heat tidligere, og suste til slutt inn foran mannen fra Rælingen.

Det ble en helnorsk kvartfinale da Windingstad møtte Lucas Braathen. Begge nordmennene leverte en god omgang, men det var Windingstad som til slutt suste inn til semifinaleplass.

I åttedelsfinalen så det ut til at Kristoffersen fort kunne ha blitt eliminert av franske Mathieu Faivre. Kristoffersen tok til slutt kommandoen etter den siste kulen, og suste inn til seier.

Nestvold-Haugen hadde heller ikke den mest behagelige åttedelsfinalen da han møtte østerrikske Dominik Raschner. Mot slutten skulle uansett 32-åringen fra Bærum suse foran, og tok seg videre.

Braathen var meget imponerende i sin åttedelsfinale, da han suste fra russiske Pavel Trikihitsjev i åttedelsfinalen. Han hadde tidligere slått Stefan Hadalin fra Slovenia i sekstendelsfinalen.

Alexander Aamodt Kilde slet i åttedelsfinalen, og hadde et feilskjær mot landsmann Windingstad. Det gjorde at Aamodt Kilde, som var best rangert etter kvalifiseringen, røk ut tidligere enn ventet.