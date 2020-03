Raw Air avlyst med umiddelbar virkning

Raw Air-turneringen stoppes med umiddelbar virkning som følge av tiltakene rundt koronaviruset. Dermed er verdenscupsesongen i hopp over.

Det bekreftet Det internasjonale skiforbundet (FIS) torsdag ettermiddag. Også kvinnenes planlagte avslutningsrenn i Russland kommende helg er avlyst.

Beslutningen kommer som et resultat av grepene som nå tas både nasjonalt og internasjonalt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

– Som følge av det pågående virusutbruddet og spredningen av dette, samt de nylig annonserte reiserestriksjonene, er de gjenstående verdenscupkonkurransene i Russland og Vikersund avlyst, heter det fra FIS.

Nasjoner ville reise hjem

Hoppeliten for både menn og kvinner skulle etter planen konkurrert i Granåsen torsdag, men kun noen få timer før mennenes renn skulle startet kom beskjeden om avlysningen.

På kvinnesiden skulle Raw Air-vinneren ha blitt kåret i Trondheim torsdag, mens verdens beste herrehoppere etter planen skulle ha gjort opp om seieren i skiflygingsbakken i Vikersund fredag, lørdag og søndag.

Avslutningen på konkurransen ville uansett blitt amputert. Tidligere torsdag ble NTB gjort kjent med at det japanske laget hadde besluttet å avslutte sin deltakelse i turneringen etter torsdagens renn i Granåsen.

Heller ikke hopperne fra USA og Canada ville reist videre til Vikersund.

Lundby vant verdenscupen

Samtidig bekreftet Modum kommune, som har ansvaret for å gjøre de helsemessige vurderingene rundt arrangementet, så sent som torsdag ettermiddag at det ikke forelå planer om å avlyse skiflygingsrennene.

– Det har ikke vært et tema å avlyse inntil nå. Hvis det kommer noe fra myndighetene som tilsier noe annet, vil vi følge opp det, sa kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland til NTB.

Torsdagens beslutning betyr at Maren Lundby vinner verdenscupen for tredje året på rad. I hoppsirkuset er den polske legenden Adam Malysz den eneste som har gjort det før henne.

På herresiden går verdenscupseieren til østerrikske Stefan Kraft.

