Raw Air sesong tre spikret

Det blir en ny sesong med Raw Air. Programmet for kvinnenes Raw Air ble også banket igjennom onsdag, men det er for tidlig å si om det blir en realitet.

Raw Air for menn starter i Holmenkollen 8. mars 2019. Finalen blir i Vikersund 17. mars. Innimellom er det renn i Lillehammer og Trondheim.

Det blir individuelle renn alle steder, samt lagkonkurranser i både Holmenkollen og Vikersund.

– Dette er en stor dag for oss som jobber hardt for verdens mest ekstreme og intense hoppturnering. Vi er kjempeglade for at FIS gir oss fornyet tillit og at detaljene for turneringen er vedtatt, sier skipresident Erik Røste til skiforbundet.no.

Dette blir tredje runde med konseptet Raw Air i Norge.

Norges Skiforbund jobber også med at kvinnene skal få sin egen utgave fra kommende sesong, men foreløpig er ikke finansieringen på plass.

– Vi har konseptet klart, men det er usikkerhet rundt økonomi med prosjektet. Vi har et godt håp om at vi skal komme i mål før høstmøtet til FIS, sier arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund.

Raw Air er foreløpig på terminlisten, men kan bli tatt ut igjen om det økonomiske ikke lar seg ordne.

(©NTB)

