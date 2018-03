Ray Wilkins lagt i koma etter hjerteinfarkt

- Han har det overhode ikke bra, han er kritisk syk.

Ray Wilkins er plassert i kunstig koma etter at han fikk hjerteinfarkt, og falt om. Situasjonen skal fortsatt være kritisk, og ifølge Wilkins' sønn, Ross, skal det fortsatt være høyst usikkert om 61-åringen overlever, skriver The Guardian.

Engelske The Mirror har vært i kontrakt med Wilkins' kone, Jackie, som også forteller at den tidligere Chelsea-spilleren kjemper for livet.

- Hjerteinfarktet ledet til et fall, som betød at han måtte legges i kunstig koma. Det er veldig, veldig ille. Han har det overhode ikke bra, han er kritisk syk, sa Jackie Wilkins til The Mirror.

Ifølge The Mirror skal fallet ha skjedd på onsdag der Wilkins fikk hjerteinfarktet hjemme i Surrey, som er en del av London.

Wilkins hadde tidligere denne uken vært å høre på radiokanalen TalkSport, og hadde også vært ekspert i studio hos Sky Sports på søndag for å snakke om toppoppgjøret mellom Tottenham og Chelsea denne helgen.

Han hadde en suksessfull karriere som spiller, og fikk 84 kamper for England mellom 1976 og 1986. I løpet av karrieren var han innom klubber som Chelsea og Manchester United, så vel som Milan og Paris Saint-Germain.

Han var også assistenttreneren til Carlo Ancelotti da den italienske treneren vant Premier League og FA-cupen med Chelsea på første forsøk i 2009/2010-sesongen.

Selv har Wilkins vært sjef i gamleklubben Queens Park Rangers, Fulham, og var også landslagstrener for Jordan fra 2014 til 2015.

The thoughts of everybody at Chelsea Football Club are with Ray Wilkins and his family tonight. Keep fighting Ray, you have our love and support. pic.twitter.com/egOapZhDYN — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2018

💙 We're extremely saddened to hear former #QPR player and manager Ray Wilkins has suffered a suspected heart attack.



All our prayers are with you, Ray. pic.twitter.com/pNy30MZuft — QPR FC (@QPRFC) March 30, 2018

