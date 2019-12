RB Leipzig bekrefter Haaland-tilbud

Sportsdirektør i RB Leipzig Markus Krosche bekrefter at klubben har kommet med et formelt tilbud til Erling Braut Haaland.

Det uttaler Krosche til den tyske avisen Kicker. RB Leipzig venter nå på en respons fra Haaland og nordmannens representanter.

- Vi har vist hva vi kan tilby han, og hvilken rolle han ville hatt i laget vårt. Nå er det opp til spilleren selv, sier Krosche til Kicker.

Trener Julian Nagelsmann har tidligere bekreftet samtaler med Haaland.

- Jeg prøvde å forklare han på engelsk hva min fotballfilosofi er. Jeg tror det gikk ganske bra. Det er ikke alltid man kan ta så mye ut av sånne samtaler, for det er som regel veldig ensidig. Du som trener sier som regel en del, så lytter spilleren og agenten, sier Nagelsmann ifølge Kicker.

- Veldig smart

Leipzig er ikke hvilken som helst klubb. Etter 15 spilte serierunder topper de Bundesligaen to poeng foran Borussia Mönchengladbach og er videre til åttedelsfinale i Champions League. Tirsdag kveld spiller de toppkamp mot en annen Haaland-interessent, nemlig Borussia Dortmund.

Haaland skal også være ønsket av Borussia Dortmund og forrige uke ble det kjent at nordmannen var på plass i Tyskland og møtte med de to Bundesliga-klubbene.

Jan Åge Fjørtoft, som følger situasjonen til den norske spissen tett, sa i intervju med Nettavisen torsdag at han mener én av de tyske klubbene ville være et klokt klubbvalg.



- Dortmund og Leipzig er to naturlige kandidater når du vil ta neste steg, for det er jo de to klubbene i Tyskland som er best til å utvikle unge spillere. Det virker veldig smart, sa Fjørtoft til Nettavisen.

- Team Haaland har vært flinke til å se hvordan spilleren skal utvikle seg. Da han valgte Salzburg hadde han sjansen til å gå til Juventus for mye mer penger. Han gikk til en arena hvor han kunne utvikle seg, og det virker som de gjør det samme nå, sier Fjørtoft til Nettavisen.

Solskjær interessert

Også Manchester United med Ole Gunnar Solskjær ved roret skal ha sterk interesse i Haaland. Fredag skal Solskjær ha tatt turen til Salzburg for å møte Haaland og overbevise nordmannen om å velge Premier League-giganten.

Sam Pilger, som blant annet skriver for anerkjente The Times, skrev blant annet at United er selvsikre på å sikre seg stjerneskuddet i januar.

Haaland debuterte i den norske Eliteserien som Molde-spiller i 2017, etter å ha spilt 16 kamper for Bryne i OBOS-ligaen som 16-åring.

Etter to solide sesonger i rosenes by reiste nordmannen til Salzburg for et knapt år siden. Kalenderåret 2019 har vært en braksuksess.

19-åringen spilte under Solskjær i to sesonger da de begge var i Molde.

Haaland har vært i storform for Salzburg denne sesongen. Han står med 16 mål på 14 kamper i den østerrikske Bundesligaen.

I tillegg har han scoret imponerende åtte mål på seks kamper i Champions League.

