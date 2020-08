RB Leipzig klare for semifinale i Champions League

RB Leipzig slo ut Atletico Madrid og er klare for semifinale i Champions League for første gang i den unge klubbens historie.

RB LEIPZIG - ATLETICO MADRID 2-1:

På stillingen 1-1 presset Atletico på for å score seiersmålet. Men rett før slutt smalt det plutselig i andre enden, og innbytter Tyler Adams sendte Leipzig til semifinalen i Champions League.

I starten av andre omgang satte Dani Olmo inn 1-0 for Leipzig, og Simeone svarte med å sette inn rekordkjøpet Joao Felix. 20-åringen fikset straffespark for Atletico ikke lenge etter han kom innpå. Straffen satte han selv sikkert i mål, men det var RB Leipzig som trakk det lengste strået.

I det 88. minutt kontret RB Leipzig på et Atletico som jakten seiersmålet, og Tyler Adams satte inn 2-1 for tyskerne med et skudd som gikk via Savic og over en utspilt Oblak i Atletico-buret.

RB Leipzig hadde aldri spilt kvartfinale i Champions League før torsdagens kamp mot Atletico. Spanjolene på sin side har de siste tiåret fått mye erfaring i det gjeve selskapet, med blant annet finale i både 2014 og 2016. I den historiske semifinalen for RB Leipzig møter tyskerne PSG.

RB Leipzig ledes av den 33 år gamle treneren Julian Nagelsmann, som nå blir tidenes yngste trener i en semifinale i Champions League.

Leipzig dominterte

Diego Simeone måtte klare seg uten Angel Correa og Sime Vrsaljko i kvartfinalen, som begge var ute etter å ha testet positivt for Covid-19.

Leipzig måtte imidlertid klare seg uten klubbens toppscorer Timo Werner, som har gått til Chelsea til tross for at Champions League-sesongen ikke er ferdig.

Kampen startet slik mange hadde spådd på forhånd. Leipzig hadde ballen mest og prøvde og spille seg ut, mens Atletico lå relativt dypt og satset på kontringer når det passet seg.

Både Leipzig og Atletico hadde én god mulighet hver i starten, men verken Halstenberg for tyskerne eller Carrasco for spanjolene klarte å finne veien til nettmaskene.

Etter 13 minutter ropte Saul på straffe etter at han falt over ende i sekstenmeteren. På reprisene så man Gulasci touchet hælen til Saul, som førte til at spanjolen spente bein på seg selv, men VAR konkluderte med at det ikke var nok kontakt til å blåse straffespark.

VILLE HA STRAFFE: Savic var rasende da Saul ikke fikk straffespark i første omgang. Foto: Lluis Gene (REUTERS)

Leipzig dominerte store deler av første omgang, mens Atletico lå disiplinert bakover på sedvanelig vis. Men selv om tyskerne dominerte banespillet, manglet de det lille ekstra på den siste tredjedelen og sleit med å komme til skikkelige sjanser.

Leken 20-åring

Men etter bare fem minutter av andre omgang skulle Leipzig finne en åpning i Atleticos sekstenmeter. Sabitzer prikket inn et innlegg fra høyresiden som traff hodet til Dani Olmo, som styrte ballen i mål med en fin heading.

Et fantastisk angrep av Leipzig, der de holdt ballen i laget lenge, før de til slutt fant en åpning. Men også uvanlig svakt markeringsspill av Atletico, som hadde plenty av spillere til å dekke opp Olmo, men spanjolen fikk stå helt alene inni boksen.

Diego Simeone tok grep nesten umiddelbart, og sendte innpå den offensive unggutten Joao Felix i håp om utligning.

20-åringen markerte seg tidlig med friske bein og lekenhet, og slo to tunneller i løpet av noen minutter på banen.

Og i det 70. minutt sørget Felix for utligning for Atletico, nesten helt på egenhånd. 20-åringen ble felt av Klostermann i sekstenmeteren og fikk straffespark, etter fint spill i forkant. Straffen tok Felix selv, og den plasserte han kontant til venstre i mål, og sørget for 1-1.

Atletico presset på for seiersmålet etter 1-1-scoringen, men plutselig så satt den for Leipzig i andre enden. I det 88. minutt fant Angelino Tyler Adams rett utenfor sekstenmeteren. Adams fyrte avgårde, og skuddet gikk via Savic og inn i nettet forbi en utspilt Oblak i mål, til 2-1.