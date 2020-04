RBK forlenger med Horneland

Rosenborg og trener Eirik Horneland er enige om å fortsette samarbeidet ut 2021.

Rosenborg har valgt å benytte seg av en opsjon i kontrakten med Eirik Horneland og forlenger avtalen med ett år.

Det bekrefter klubben på sine egne hjemmesider tirsdag kveld.

- Et samlet styre mener Eirik er den rette mannen til å lede Rosenborg videre. Han fikk en vanskelig start i klubben i fjor, men laget har vist en fin utvikling og starten på dette året har vært bra, sier styreleder Ivar Koteng.

FORNØYD: Ivar Koteng sier han er godt fornyød med å få på plass Eirik Horneland ut 2021-sesongen. Foto: (NTB scanpix)

Jonsson: - Eneste mulighet

Horneland gir også uttrykk for at han er fornyød med å forlenge oppholdet i Trondheim med enda et år.

- Jeg er glad for tillitserklæringen styret har vist meg, med tanke på å ta ut opsjonen som ligger i avtalen. RBK er en fantastisk klubb, og vi skal sammen klare å ivareta arven og ta oss tilbake til toppen, sier Horneland.

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson tror koronavirussituasjonen gjorde sitt til at RBK stod igjen med få andre alternativer enn å forlenge med sin nåværende trener.

- Situasjonen med koronaviruset har gjort at dette er nærmest den eneste mulige avgjørelsen. Vi vil med stor sannsynlighet få to sesonger som går helt opp i hverandre og å bytte trener etter inneværende sesong vil være en vanskelig øvelse, sier Jonsson til Nettavisen.

MENER RBK IKKE HADDE NOE VALG: Joacim Jonsson mener RBK hadde få andre muligheter enn å signere Eirik Horneland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Reiste seg etter tung start

Horneland kom til Rosenborg fra Haugesund foran 2019-sesongen og fikk et vanskelig start i Trondheim.

Etter en tung vårsesong, der RBK kun tok to poeng på de fem første seriekampene, så det hakket bedre ut utover høsten, og trønderne sikret til slutt bronsemedaljen i Eliteserien.

45-åringen ledet også laget til gruppespill i Europa League, der det ble sisteplass og ett poeng etter seks kamper i gruppe med PSV, Sporting og LASK.

Det er foreløpig usikkert når og om årets eliteseriesesong sparkes i gang på grunn av koronavirusutbruddet, som har stoppet de fleste fotballigaer i verden.