RBK forlenget Bendtners ferie

Nicklas Bendtner var ikke med da RBK-trener Eirik Horneland samlet sin spillertropp til trening etter en ukes ferie fredag. Dansken har fått ytterligere fri.

Til Adresseavisen bekrefter Horneland at Bendtner først dukker opp igjen på Lerkendal kommende tirsdag.

På spørsmål fra lokalavisen om hvorfor Bendtner har fått forlenget ferien, svarer RBK-treneren:

– Nei, det var en avtale jeg og Nicklas gjorde.

Han hevder at de to i fellesskap skal ha kommet til at den beste løsningen var at Bendtner droppet helgens RBK-program. Klubbens spillere skal trene også lørdag samt delta på en fotballskole og ha flere sosiale aktiviterer.

Det er ventet at Nicklas Bendtner forlater RBK i sommer. Klubbens sportslige leder Stig Inge Bjørnebye har tidligere bekreftet dette overfor Dagbladet.

