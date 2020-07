RBK gikk på sesongens tredje tap borte mot Haugesund

Før den tiende serierunden hadde Rosenborg en rekke på seks kamper uten tap. Den røk mot Haugesund

Rosenborg gikk på sesongens tredje tap da de besøkte Haugesund i Eliteseriens tiende runde.

Dessverre for trønderne endte det opp med null poeng hjem til Trondheim.

Fotballekspert Lars Tjærnås ytret på Twitter etter kampen hva Rosenborg savner.

- Rosenborg har et skrikende behov for at to ben leges raskt. Det ene tilhører Per Ciljan Skjelbred - så han kan styre midtbanen. Det andre tilhører Åge Hareide - så han kan styre laget, twitret Tjærnås.

Les også: Vålerenga slo Strømsgodset etter Sahraoui-show: - Klasse

Haugesund tidlig opp i ledelsen

Åtte minutter ut i kampen fikk Haugesund utdelt straffespark, etter at Anders Trondsen feide ned Kristoffer Velde innenfor bortelagets sekstenmeter.

Niklas Sandberg var sikker som banken da han på utmerket vis banket ballen opp i det venstre hjørnet.

Rett før pause kom Rosenborg til sin klart beste sjanse i den første omgangen.

Ballen ble på tvers sendt innover i feltet, før den endte opp hos Anders Konradsen. Midtbanespilleren fikk ballen forbi keeper Sandvik, men dessverre for trønderne dukket Ulrik Fredriksen opp på streken og fikk avverget.

Les også: Bodø/Glimt seirende ut av toppoppgjøret: - Praktfullt!

Gode muligheter for utligning

I den andre omgangen viste Rosenborg bedre tendenser, og kom til flere gode muligheter.

Men forsøkene fra verken Konradsen, Zachariassen, Børven eller Reitan klarte å overliste Sandberg.

Dermed gikk Rosenborg på sesongens tredje tap.

Haugesund derimot fikk en etterlengtet opptur, etter tre strake tap.