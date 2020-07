RBK-keeperen ute i seks uker

Rosenborgs førstekeeper André Hansen pådro seg en lyskestrekk i kampen mot Strømsgodset lørdag. Nå må trønderne klare seg uten sisteskansen i flere kamper.

Hansen måtte ut med skade etter 29 minutter, og tirsdag melder Rosenborg på sitt nettsted at keeperen som bare har sluppet inn seks mål denne sesongen blir borte fra banen i flere uker.

– Under kampen på lørdag fikk André en lyskestrekk. Vårt foreløpige estimat er at han forventes å være ute av spill i cirka seks uker, sier medisinsk koordinator i Rosenborg, Haakon Schwabe.

I løpet av de neste seks ukene skal Rosenborg spille hele åtte kamper. De går sannsynligvis uten sisteskansen som har vært veldig viktig for Rosenborgs gjerrige forsvar.

Reserven holdt nullen

Tross en vanskelig sesongstart har laget bare sluppet inn seks mål i Eliteserien så langt, noe som er færrest i ligaen.

Julian Faye Lund, som erstattet Hansen i RBK-buret da trønderne til slutt vant 3-0 over Strømsgodset lørdag, ventes å stå i mål til førstekeeperen blir skadefri igjen.

Faye Lund måtte også i aksjon helgen før, da Rosenborgs vant 3-0 over Stabæk. Da måtte Faye Lund spille etter at Hansen skadet seg under oppvarmingen.

I løpet av sine 120 minutter på banen i år har reservekeeper Faye Lund dermed holdt nullen, uten at han har blitt satt på de helt store prøvene.

