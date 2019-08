RBK-Koteng gikk rett bort til Horneland etter nedturen: - Vi er stolte av det vi har gjort

Rosenborg-trener Horneland var langt nede etter at Champions League-drømmen brast. Rosenborgs styreleder Ivar Koteng var raskt borte hos ham etter kampen.

RBK - DINAMO ZAGREB 1-1 (sammenlagt 1-3):

LERKENDAL (Nettavisen): Etter Rosenborgs 1-1-kamp mot Dinamo Zagreb fikk Rosenborg-trener Eirik Horneland besøk av Koteng nede ved spillerbenkene.

Der ga de hverandre et håndtrykk og utvekslet noen ord.

Seansen kommer etter at Koteng denne uken har vært i rampelyset etter beskyldninger i den nye boken til Kåre Ingebrigtsen.

Der hevder den tidligere RBK-sjefen at han og Erik Hoftun skal ha fått følelsesladede tekstmeldinger underveis i kamper av nettopp Koteng med en blanding av råd og kritikk.

- Stolte sammen

Horneland forteller at det var en god tone mellom han og RBK-lederen etter kampen, selv om tapet gjør at klubben går glipp av minst 150 millioner Champions League-kroner.

- Vi var skuffet sammen, vi var stolte sammen, for vi synes vi har gjort en god prestasjon. Vi er stolte over det vi har gjort gjennom kvaliken, og så er det sånn at vi er vinnere, alle i Rosenborg, og vi ønsket svært gjerne at vi skulle vunnet her. Vi er både skuffet og stolte sammen, forteller Horneland.

Rosenborg-sjefen var preget etter den bitre 1-1-kampen og ønsket trolig å være et helt annet sted enn på en pressekonferanse.

- La oss gjøre oss ferdig nå, det blir ikke noen individuelle greier etterpå, sa han ifra om mens han satt på podiet og tok imot spørsmål i plenum etter kampen.

Horneland så nemlig den samme kampen som alle andre:

- Tomhet

Rosenborg var lenge klart best mot Dinamo Zagreb, og med litt marginer kunne de kvalifisert seg for Champions League-gruppespillet for første gang siden 2007/2008-sesongen.

- Det var nært, og det er klart det er en tomhet nå. Når vi ser tilbake er det ting vi kunne tenkt oss å gjøre om igjen. Spesielt førsteomgangen i Zagreb, det er der vi først og fremst ødelegger for oss selv, sier han.

Han trøster seg med at det er en stor prestasjon å komme til Europa League.

- Og så skal vi bygge videre på det vi har gjort i kvaliken til Champions League. Jeg synes vi har sett et Rosenborg som har vært uredde, både hjemme og borte, jeg synes vi har tatt tak i kampene og spilt fotball som Rosenborg kan være stolte av. Guttene viser utvikling for hver kamp som går og vi kommer nærmere og nærmere et bra nivå i europeisk målestokk, sier Horneland.

- Trenger ikke løpe løpsk med millionene

En liten trøst får være at det også i Europa League er gode penger for en norsk klubbkasse. RBK er sikret omlag 80 millioner for deltakelse i turneringen.

- Penger fra Europa har alltid vært med på å utvikle Rosenborg over tid. Det er ikke sånn at vi trenger å løpe løpsk med dem, det er penger vi trenger for å være et flaggskip i norsk fotball. Skal vi være et fotballag som kan være med på å konkurrere videre i Europa skal vi være kloke i bruken av disse pengene, sier Horneland.

Han svarer slik på Nettavisens spørsmål om Champions League-exiten påvirker klubbens planer på overgangsmarkedet.

- Nei, den gjengen som er her er mer enn god nok til å konkurrere i Europa League. Det er denne gjengen vi først og fremst ønsker å utvikle, og får vi til det, er jeg særdeles happy, sier Rosenborg-treneren til Nettavisen.

Selv om han er skuffet, innrømmer Rosenborg-treneren overfor Nettavisen at det beste laget gikk videre til slutt.

- Ja, er det kontante svaret da han får spørsmålet etter kampen.

Han utdyper slik:

- Jeg synes de er litt mer effektive i nøkkelsituasjoner som gjør at de fortjener å gå videre. De scorer fire mål, vi scorer ett. Vi ødela det da vi ikke klarte å score i Zagreb, jeg tror det hadde vært nøkkelen for å kunne gå inn i Champions League, sier Horneland til Nettavisen.

Nå venter en høst med Europa League-gruppespill på Lerkendal. Da kan lag som Manchester United eller Arsenal stå for tur.

Men noen ønskemotstander vil han ikke snakke om.

- Jeg har ikke tenkt så mye på Europa League foreløpig. Akkurat nå må jeg få lov til å være litt skuffet, sier Horneland.