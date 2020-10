RBK-kvinnene fikk lett match mot Lyn – opp i ryggen på Vålerenga

Rosenborgs 3-0-seier over Lyn i Toppserien søndag førte dem helt opp i ryggen på serieleder Vålerenga. Kun ett poeng skiller lagene.

Rosenborgs åtte seirer og seks uavgjort gir dem 30 poeng. Møtet mellom lag nummer én og to i Toppserien i Oslo om to uker kan bli direkte utslagsgivende for hvem som stikker av med seriegullet i 2020-sesongen.

Lyn ble aldri noen målestokk for trønderlaget. Rosenborg hadde allerede misbrukt en kjempesjanse ved Lisa-Marie Karlseng Utland da Julie Blakstad scoret et nydelig mål etter drøyt fire minutters spill. Et strålende innlegg fra Cesilie Andreassen ble stanget kontant i mål av Blakstad.

Blakstad var også alene med keeper i det 23. minutt, men avslutningen var altfor dårlig og Lyns keeper Kirvil Odden Sundsfjord ordnet opp.

Godt spill

Drøyt 33 minutter var spilt da Rosenborg fortjent scoret sitt andre. Flott kombinasjoner endte med at Blakstad la ballen tilbake til Utland, og 28-åringen la den enkelt i mål med en strak markkryper. Rett før pause fant Blakstad Utland på ny, men denne gangen traff ikke Utland fra kloss hold.

19-årige Blakstad var 1. omgangs beste spiller. Hun kunne fort ha scoret rett etter pause også, men hun traff ikke ballen helt da skuddsjansen dukket opp.

Rosenborg sendte ut samme ellever som startet i 2-2-kampen mot Kolbotn i forrige runde. Den gangen rotet de bort 2-0-ledelsen. Det skjedde ikke denne gangen, selv om hjemmelaget dabbet kraftig av ut over i 2. omgang.

Elin Sørum scoret en perle av en 3-0-scoring fra spiss vinkel med fire minutter igjen av kampen, og hun viste at det ikke var noen tilfeldighet at hun ble kåret til Toppseriens beste spiller i september måned.

Topp mot bunn

Rosenborg kjemper helt i toppen i en svært jevn serie. Lyn er i helt motsatt ende av tabellen. De ligger to poeng over Røa på nest sisteplass. Havner Oslo-klubben der, må de spille kvalifisering mot nummer to i 1. divisjon.

Marit Clausen er delt toppscorer i Toppserien med sine ni mål. Lyns Camilla Linberg står med åtte scoringer. Ingen av dem noterte seg på målscorerlisten i søndagens oppgjør. Linberg er et ettertraktet kjøpsobjekt når sesongen er over og skal være ønsket av en rekke klubber.

Laura Gashi skiftet fra RBK til Lyn i september og spilte fra start for Oslo-klubben. 18-åringen ble byttet ut 13 minutter ut i 2. omgang.

