RBK-legende fraråder Glimt-juvelen Rosenborg-overgang: - Uaktuelt

Patrick Berg merker interesse fra andre klubber, men å gå i far sine fotspor er han klar på at han ikke kommer til å gjøre.

BODØ (Nettavisen): Da Åge Hareide startet i jobben som ny Rosenborg-trener i starten av september var flere av Norges Eliteserien-eksperter enige om at det måtte endringer til på Lerkendal. Joacim Jonsson sa til VG at han mente RBK-troppen ikke er god nok.

Og i fotball-verdenen betyr endringer ofte nye spillerkjøp. VGs ekspert på Eliteserien, Kai Bardal, mente blant annet at Rosenborg burde sikte seg inn på Bodø/Glimts midtbanejuvel Patrick Berg, som torsdag spiller Europa League-kvalifiseringskamp mot Zalgiris Vilnius. Kampen sendes direkte på Nettavisen.

LIVE torsdag 18.00: Bodø/Glimt - Zalgiris Vilnius i Europa League

Glimt-kapteinen har vært en av bærebjelkene i årets rekord-gode Bodø/Glimt-lag, og kronet en fantastisk sesong så langt med landslagsuttak i starten av september. Da var han én av bare tre spillere fra Eliteserien som Lars Lagerbäck valgte å ta ut til de viktige kampene i Nations League.

LANDSLAGSUTTAK: Lars Lagerbäck tok ut Patrick Berg på landslaget for første gang i starten av september. Men landslagsdebuten lar fortsatt vente på seg. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Helt uaktuelt

Patrick Berg spiller som et anker på midtbanen til suverene Bodø/Glimt, som er en posisjon Rosenborg har slitt med å finne en god erstatter for siden Ole Selnæs forlot klubben i 2016. Men selv om Berg kunne vært en erstatter for Selnæs, mener ikke tidligere Bodø/Glimt og Rosenborg-spiller Mini Jakobsen at Berg burde ta turen til Lerkendal.

LES OGSÅ: Haalands ekstreme egenskap forbauset Bodø/Glimt-profilen: - Han er en okse

- For Rosenborg hadde jo det vært positivt, men om det er det rette steget for han nå er jeg usikker på. Han spiller i Norges beste klubb for tiden, så å gå til Rosenborg er nok helt uaktuelt nå, det kan jeg ikke drømme om en gang. Det er klart Rosenborg har historien, men de er ikke der nå, sier Mini til Nettavisen.

Patrick Berg sin far, Ørjan Berg, forlot Bodø/Glimt til fordel for Rosenborg to ganger i løpet av karrieren sin. Men Mini mener situasjonen er annerledes nå enn hva den var på 1990-tallet.

KLAR MENING: Mini Jakobsen mener at Patrick Berg ikke burde gå til Rosenborg, men heller bli værende i Bodø/Glimt. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Nettavisen Direktesport viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen. Få tilgang her

- Det er ikke tvil om at Ørjan tok et steg da han gikk til Rosenborg, men sånn som Bodø/Glimt spiller nå så ser jeg ikke noen grunn til å gå dit. Hvis de vinner på torsdag skal de mest sannsynlig spille mot AC Milan på San Siro, og da kan han nok Patrick vise seg enda mer frem, mener den tidligere lynvingen.

Merker interesse

Hovedpersonen selv har merket interessen fra andre klubber etter en lang periode med gode prestasjoner, men han har ikke noe hastverk med å flytte på seg.

- Det er naturlig når man spiller i en klubb som Glimt og gjør det godt, og i tillegg blir tatt ut på landslaget, så er det så klart interesse og ting som skjer. Men det har aldri kommet til noe konkret, så det har egentlig vært veldig enkelt for min del å holde fokus på det som skjer i Glimt. Det skal jeg fortsette å gjøre helt til den dagen man ikke er der lenger, sier Berg diplomatisk til Nettavisen.

Nettavisen Direktesport: Se Bodø/Glimts Europa League-kvalifiseringskamp mot Zalgiris Vilnius

Det er nok mange Rosenborg-supportere som håper på at Patrick Berg skal gå i sine fars fotspor, men 22-åringen er ærlig på at det ikke er aktuelt for han.

- For min del så er det ikke aktuelt å gå til en annen norsk klubb. På det stadiet her har vi det så fint i Glimt, så det er ikke noe jeg tenker på egentlig, forteller han.

LES OGSÅ: Glimt-eksperten fikk hakeslepp av det Hauge gjorde på trening: - Dæven, hva har skjedd?

- Er det sånn at du aldri ser for deg å spille for en annen norsk klubb enn Bodø/Glimt?

- Sånn som det er nå spiller jeg for Norges beste lag, og er en av kapteinene og føler meg veldig verdsatt og viktig her, så da føler jeg ikke det er noen grunn til å gå til en annen norsk klubb, fastslår Glimt-profilen.

Kampanje: Få Nettavisen Pluss +Alt i 5 uker for 5 kr!

- Bli i Bodø/Glimt

Hvis Mini skulle satt seg inn i Patrick Berg sin situasjon nå, er han sikker på hva han hadde valgt.

- Hvis jeg hadde vært Patrick Berg hadde jeg blitt i Bodø/Glimt, sier han.

LES OGSÅ: Glimt-profilen fikk høre det barn hadde sagt utenfor stadion. Det gjorde inntrykk

Men han er ikke i tvil om at Glimt-spilleren snart er klar for større oppgaver.

- Han er en av de beste midtbanespillerne i Eliteserien, og ble tatt ut på landslaget. Finner han den rette klubben kan han helt fint spille i utlandet, det finnes det ikke tvil om, mener Mini.

Patrick Berg og hans lagkamerater møter Zalgiris Vilnius i Europa League-kvalik torsdag kveld klokken 18.00. Kampen går direkte på Nettavisen, og med seier i denne kampen venter mest sannsynlig AC Milan på mektige San Siro i neste runde.