RBK med poengtap etter keepertabbe - Hareide røper han vil ha inn nye spillere

Åge Hareide tar over Rosenborg 1. september og er klar på at klubben trenger forsterkninger.

ROSENBORG - STABÆK 2-2:

Rosenborg klarte bare uavgjort hjemme mot Stabæk søndag kveld. Rosenborg-keeper Julian Faye Lund må nok ta noe av skylden for det etter en uheldig involvering i sluttminuttene.

Edvard Tagseth, som nettopp har signert ny langtidskontrakt med RBK, satte inn 1-0 for trønderne i første omgang. Stabæk svarte med Vetlesen rett etter pause, før Børven satte inn 2-1 på straffespark. I sluttminuttene ga Faye Lund en retur som havnet rett i beina på Edvardsen som satte inn 2-2.

Åge Hareide var tilstede på Lerkendal og finstuderte klubben han skal ta over fra tribunen. Han mener det er rom for å få inn et par nye spillere i troppen han nå skal lede.

- Ja, det tror jeg det er. Hedenstad spiller venstreback, og han er jo vanligvis en høyrebeint høyreback, og alle ser nok at det er behov for en venstreback. Det gir oss en mer komplementær stall, og det er det som er viktig. Man skal ha god dekning i alle posisjoner, sa Hareide til Eurosport i et intervju i pausen.

Eurosports reporter ramset opp både Augustinsson og Birk Risa, som begge har vært koblet til klubben tidligere, som potensielle kjøp. Svaret fra Hareide røpte ikke mye.

- Ja, de er jo begge venstrebacker, svarte Hareide, etterfulgt av en god latter, uten å ville gå inn på spesifikke navn.

Unggutten takket for tilliten

Kampen mot Stabæk var Trond Henriksen sin siste som sjef for trønderne. Under supervikar Trond Henriksen ved roret har Rosenborg vært nest best i Eliteserien, bare bak suverene Bodø/Glimt.

I Henriksens avskjedskamp som hovedtrener holdt Rosenborg ballen mye i laget i starten, og det var også hjemmelaget som kom til kampens første sjanse.

Vogt prøvde å klarere, men slo i stedet ballen inn i egen sekstenmeter. Den ballen havnet rett i beina på Islamovic som fikk avfyrt et skudd. Avslutningen til spissen ble imidlertid ikke god nok, og Sandberg plukket den greit.

Avslutningen til Tagseth noen minutter senere så også ut til å bli grei å plukke for Sandberg, men skuddet til 19-åringen gikk via en Stabæk-spiller, endret retning og rett i mål bak en utspilt Sandberg i Stabæk-målet.

KUNNE JUBLE: Rosenborgs Edvard Tagseth jubler for 1-0 scoringen i eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Stabæk på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Tagseth signerte ny langtidskontrakt med RBK lørdag, og takket for tilliten med å sette inn 1-0 dagen etterpå.

Rosenborg hadde stort sett grei kontroll på Stabæk, men RBK-utlånte Erik Botheim så svært lysten ut på å få en scoring mot klubben som eier han. Men der Stabæk-spilleren sleit med å komme til skikkelige sjanser, var Rosenborg-spiss Islamovic farligere frempå.

Først kom han til en mulighet med hodet, før han noen minutter senere fyrte av på halv volley utenfor Stabæks sekstenmeter, men ballen gikk like utenfor målet.

Fem minutter før pause var det Zachariassen som kom til en stor sjanse. 26-åringen fikk ballen på femten-seksten meter, og kunne ta seg tid til å prikke inn et skudd. Istedet sleivet den vanligvis målfarlige midtbanespilleren ballen langt utenfor.

Rett før pause fikk også Gjermund Åsen fyre av med venstreslegga i god posisjon, men avslutningen gikk rett på Sandberg.

Stabæk rett i strupen på RBK

I første omgang slet blåtrøyene med å komme til sjanser, men andre omgang var bare to minutter gammel da Stabæk satte inn 1-1.

Øveraas slo inn fra høyresiden og inni sekstenmeteren kom Vetlesen flyende inn og styrte ballen i mål, utagbart for Faye Lund i RBK-målet.

SATTE INN UTLIGNING: 1-1 av Stabæks Hugo Vetlesen i eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Stabæk på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Men bortelaget kunne ikke juble lenge. Seks minutter senere ble Zachariassen lagt i bakken i Stabæks sekstenmeter, og dommeren pekte på straffemerket.

Torgeir Børven fikk ta straffen, og satte den fint til venstre i mål til 2-1, mens Sandberg gikk motsatt vei.

I det 77. minutt trodde innbytter Emil Konradsen Ceide at han hadde satt inn 3-1, men scoringen ble annullert for offside.

Like etter var Reginiussen nære på å heade inn en ball i nettet, men også han ble avblåst for offside.

I det 83. minutt fikk Solheim skyte utenfor sekstenmeteren til Rosenborg, Faye Lund slapp ballen rett i beina på Edvardsen, som enkelt satte inn 2-2. Unggutten i RBK-målet vil nok irritere seg over at han ikke holdt det skuddet.

Rett før slutt var Stabæk nære på igjen, men kampen endte 2-2.

Neste kamp for Rosenborg er borte mot Strømsgodset 13. september. Da er det Åge Hareide som leder trønderne. Stabæk møter Haugesund 12. september.