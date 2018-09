RBK-poenget glapp etter sen scoring i Glasgow

Rosenborg øynet poeng borte mot Celtic, men greide ikke å demme opp for Leigh Griffiths. Innbytteren avgjorde på tampen i skottenes 1-0-seier i europaligaen.

I det 87. minutt sto Griffiths upresset i boksen og satte inn vinnermålet. Storscoreren hadde vært på banen i ti minutter før han avgjorde. Han scoret på en heading fra Dedryck Boyata.

Tapet var surt for RBK, som så ut til å kjempe til seg ett poeng i første gruppekamp i den nest gjeveste europacupen. Trønderne hadde vært dyktige til å holde hjemmelaget unna altfor mange sjanser, men et øyeblikks sløvhet straffet seg.

– Jeg er stolt av guttene og det vi gjorde i dag. Vi spilte på en annerledes måte og har jobbet med det på trening. Vi utførte det bra, men ikke godt nok. Da ville vi vunnet kampen. Vi satt igjen med mindre enn det vi fortjente, sa Rosenborg-trener Rini Coolen til TV 2.

Det var nederlenderens første nederlag siden han ledet RBK for første gang i 1-3-tapet for nettopp Celtic i mesterligakvalifiseringen i slutten av juli. Torsdagens oppgjør var det femte mellom de to klubbene på litt over ett år.

Før pause var det sparsomt med målsjanser på Celtic Park, men i det 42. minutt sto André Hansen fram med en mesterlig dobbeltredning. RBKs sisteskanse stoppet først Tom Rogics skudd, og på returen var han lynkjapt oppe og sto i veien for Odsonne Édouard. Ballen gikk til corner like utenfor nærmeste stolpe.

Upresise

Hansen har vært knallgod for Rosenborg i flere sesonger, men i år er han i sitt livs form. Den tidligere Odd-keeperen var en svært viktig brikke på trøndernes vei til nok et gruppespill i Europa.

Issam Jebali var frisk for Rosenborg i åpningsminuttene. Etter et snaut kvarter ville suksesskjøpet ha straffe etter en duell med Mikael Lustig, men endte i stedet opp med å få gult kort for filming. TV-bildene viste at Jebali skled på foten til Lustig da den tidligere RBK-backen var i ferd med å trekke seg unna. Straffe var det ikke, men det gule kortet var strengt idømt.

Som i forrige kamp i Glasgow la Rosenborg seg lavt i banen i håp om å ta Celtic på kontringer. I utgangspunktet har Norges serieleder bra med fart når de angriper, men RBK slet med presisjonen og stresset med ballen i laget.

Konradsen-skade

Utover i annen omgang var det tydelig at Coolens utvalgte var fornøyd med 0-0 og det ene poenget. Celtic presset Rosenborg mer og mer bakover, og til slutt fikk de uttelling.

I det 62. minutt prøvde Scott Sinclair seg på en akrobatisk avslutning. Innbytteren så ballen gå like utenfor. Sju minutter før Griffiths-scoringen fikk Michael Johnston lov til å fyre av inne i boksen, men forsøket gikk over.

Kampene står i kø for RBK framover. Derfor passet det svært dårlig at skadeforfulgte Anders Konradsen måtte ut med skade rett før pause. Midtbanespilleren ble erstattet av Marius Lundemo.

Søndag tar trønderklubben imot Sarpsborg, som torsdag også var i aksjon i europaligaen. Østfoldingene tapte 1-3 borte mot tyrkiske Besiktas. RBK topper Eliteserien to poeng foran Brann.

Det ble en norsk matchvinner i den andre kampen i Rosenborgs EL-gruppe. Fredrik Gulbrandsen kom innpå i sluttminuttene og ga østerrikske Salzburg 3-2-seier borte mot Leipzig i Tyskland. Vinnermålet kom i det 89. minutt.

(©NTB)

Mest sett siste uken