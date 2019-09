RBK satte Norge-spiss på benken da Brann brøt trøndernes seiersrekke

Dommerekspert mener dessuten at Brann ble snytt for straffespark på Lerkendal.

ROSENBORG - BRANN 0-0:

Ingen av lagene maktet å sette inn scoringer da Rosenborg tok imot rivalen Brann til kveldskamp på Lerkendal lørdag.

Det har nok begge de to gigantene i norsk fotballsammenheng grunn til å være skuffet over. RBK først og fremst på grunn av misbrukte målsjanser, mens gjestene fra Bergen trolig skulle fått muligheten fra straffemerket i den første omgangen.

Thomas Grøgaard ble nemlig tydelig hindret i 16-meteren til RBK av Birger Meling før han fikk sendt en halvtam avslutning i ubalanse.

- Dette er straffespark. Uforsiktig takling, skriver tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter, og viser til et videoklipp av situasjonen.

Da Brann-trener Lars Arne Nilsen fikk se reprisene av samme situasjon hos TVNorge bemerket han at Grøgaard ble hindret, men at slikt ikke dømmes straffe for på Lerkendal.

Nilsen ville likevel ikke si om han antydet at det ville blitt dømt straffespark et annet sted.

Det 94. møtet mellom de to storklubbene var definitivt ikke noen festkamp, men spenningen ble i alle fall bevart helt til dommer Svein Oddvar Moen blåste sluttsignalet.

Opdal i form



Pål André Helland kom til kampens første virkelig store sjanse da han pent fintet bort Vito Wormgoor før han gikk for avslutning fra skrå vinkel.

Brann-keeper Håkon Opdal var meget kvikt nede med høyrearmen og fikk styrt ballen til corner.

- Det er kanskje første omgangs store prestasjon Håkon Opdal gjør der, beskrev TVNorge-kommentator Kenneth Fredheim.

Rett før lagene gikk til pause var det Alexander Søderlund som burde gjort en bedre jobb da han fikk heade upresset etter et Samuel Ade

gbenro-innlegg fra venstre. Midtspissen fikk god tid til å sikte, men endte opp med å sende hodestøtet langt til side for Brann-målet.

RBK-trener Eirik Horneland var lite fornøyd med trøndernes opptreden før pause og etterlyste mer tempo og intensitet i spillet før starten på andre halvdel-

- Vi kan ikke holde på som dette. Da vinner vi ikke kampen. Vi må opp med intensiteten, konstaterte Horneland.

Seiersrekka brutt



Også den første store muligheten etter sidebyttet tilfalt Søderlund. Da andreomgangen var halvspilt ble den tidligere landslagspissen igjen servert på hodet fra venstre.

Men en annen kar med mange landskamper for Norge sto i veien. 37 år gamle Håkon Opdal fikk slengt ut en arm på det harde hodestøtet og avverget på nytt.

0-0 sto seg fortsatt på måltavla. RBK-trener Horneland sendte inn sin nåværende norske landslagsspiss, Bjørn Maars Johnsen, først med et kvarter igjen å spille.

Kommentator Fredheim, og flere med ham, syntes det var merkverdig at en av landslagssjef Lars Lagerbäcks ofte utvalgte de siste årene ble benket fra start.

Johhnsen fikk heller ikke utrettet stort etter innhoppet og oppgjøret mellom en sterk RBK-stall og et skadeskutt Brann endte 0-0. Det satte dermed også en stopper på Rosenborgs rekke med sju strake triumfer på eget gress.

Trønderne tar seg dermed ikke inn blant de tre beste i Eliteserien etter denne spillerunden heller. For Branns del virker håpet om en medaljeplass stadig lengre unna.