RBK sier nei til Helland-bud

Rosenborg har avslått et tilbud fra Norrköping om et kjøp av Pål André Helland. Det melder Adresseavisen.

- Vi har sagt nei til et bud på Pål André Helland, sier Mikael Dorsin uten å ville bekrefte hvilken klubb det er snakk om.

Ifølge avisen dreier det seg om svenske Norrköping.

- Pål er viktig for oss, og vi vil i utgangspunktet ikke selge ham. Han kommer til å være viktig for oss neste år. Motivert og skadefri er han er virkelig god spiller - en enorm ressurs for laget og klubben. Så enkelt er det, sier Dorsin til Adressa.

