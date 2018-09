RBK snublet, inviterte Brann inn i gullkampen

Gulljagende Rosenborg hadde tidvis store problemer mot Molde og røk fortjent 0–1 søndag. Mandag kan Brann igjen sikre full spenning i gullkampen i Eliteserien.

Et aggressivt og oppofrende Molde-mannskap imponerte i striregnet på eget gress og fikk belønning i form av tre kruttsterke poeng. Dermed tok romsdalingene tilbake tredjeplassen på tabellen etter at Haugesund hadde hatt den til låns i et par timer.

– Dette var sinnssykt deilig og fullt fortjent. Vi var best hele kampen. Jeg tror ikke de hadde en eneste skikkelig sjanse, hvis jeg husker rett, sa matchvinner Vegard Forren til Eurosport etter kampen.

– Det er noe med kamper som dette. Vi er ofte gode mot god motstand. Det er bunnivået som må bli bedre, tilføyde han.

Ufortjent var det ikke at hjemmelaget fikk med seg alle poengene i Molde. Mannskapet til Ole Gunnar Solskjær dominerte stort fra start, men likevel tok det nesten en omgang før scoringen kom.

41 minutter var spilt da Vegard Forren fikk hodet på et innlegg fra Magnus Wolff Eikrem. Scoringen var midtstopperens første i serien denne sesongen.

Sjansebonanza

Tidligere i omgangen hadde hjemmelaget skapt flere gode sjanser, men avslutningene til Eirik Hestad og Pawel Cibicki var for svake.

Hjemmefansen ropte i tillegg på straffe da Erling Braut Haaland kom alene med RBK-keeper André Hansen etter 20 minutters spill, og så ut til å kunne ha en god sak, men dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

Også etter pause var Molde det friskeste laget. Eirik Hestad fikk den første målsjansen etter kun to minutters spill, men skuddet strøk tverrliggeren.

Neste skremmeskudd for serieleder RBK kom da Etzaz Hussain traff godt fra distanse snaut midtveis i omgangen. Ballen strøk stolpen bak keeper Hansen.

Sterke poeng

Rosenborg forsøkte å løfte eget spill mot slutten, men i stedet haglet det med målsjanser i motsatt ende av banen. Hestad, Haaland og Fredrik Aursnes misbrukte etter tur hver sin kjempesjanse.

Det holdt liv i poenghåpet for gjestene fra Trondheim, og mot slutten yppet RBK seg. De største sjansene var det likevel Molde som sto for. At ikke hjemmelaget scoret flere mål var nærmest et lite under.

Molde-fansen kunne uansett slippe jubelen løs. De tre poengene var av den sterke sorten.

Rini Coolen måtte bokføre sitt første tap som Rosenborg-trener, og for første gang siden serieåpningen mot Odd gikk Rosenborg målløse av banen.

