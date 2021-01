RBK-spillerne dro på joggetur i mørket, men droppet refleksvest: - Ikke godt nok

Trygg Trafikk kommer nå med advarende pekefinger, og klubben tar selvkritikk.

I anledning sesongstart publiserte Rosenborg en video på klubbens facebooksider der supporterne kunne få en smakebit av årets første økt.

I videoen kan man se RBK-spillerne ta seg en joggetur i stummende mørke klokken 07.00 på morgenkvisten, en del av Åge Hareides nye treningsregime på Lerkendal.

- Fy skam seg

Videoen hadde flere sekvenser av at spillerne løp gatelangs - men nesten ikke var mulige å se.

Det gikk ikke lang tid før tilbakemeldingene kom i kommentarfeltet.

«Mørkt kledd, og uten refleksvest? Har RBK et ønske om at noen spillere skal bli påkjørt? Skjerpings på Lerkendal, elendig opplegg» skriver en av supporterne.

«Men i all verden!!? Forbildanj våre UTEN refleks i mørket!!! Fyyy skam se!! Håpe virkelig d bli endring på d ASAP!!» skriver en annen.

RBK: - Ikke godt nok

Rosenborg var kjapt ute med å ta selvkritikk. I kommentarfeltet skriver RBK:

- Helt enig og det er noe vi har snakket om. De har refleksbånd på armene, men det vises ikke godt nok.

Sportslig leder i Rosenborg, Micke Dorsin, sier refleksbåndene ble en reserveløsning mandag, men at vestene nå er på plass og klare for bruk.

- Vi er selvfølgelig opptatt av sikkerhetene for våre spillere og ønsker å være gode forbilder. Dessverre hadde ikke refleksvestene kommet mandag morgen. Derfor ble det en reserveløsning på første løpetur med refleksbånd rundt armene, sier Dorsin til Nettavisen.

- Nå er imidlertid vestene kommet og det skal være enda lettere å se Rosenborg-spillerne på sin daglige joggetur tidlig på morgenen, sier Dorsin videre.

Trygg Trafikk: - Mer synlig med vest

Christoffer Solstad Steen er senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Han har sett bilder av RBKs treningsøkt.

Steen synes det er vanskelig å si noe sikkert ut fra bildene, men råder RBK til å være bevisste problematikken.

- Alle som trener ute i mørket, bør gjøre det de kan for å være synlige for alle. Da er refleks en utrolig fornuftig ting. Jo mer refleks, jo bedre. Man vet jo ikke hvor eventuelt noen kommer fra som ikke ser deg. En vest vil fungere fint i treningssammenheng, men det vi ser har best effekt er hengereflekser, sier Steen.

Rosenborg opplyste som nevnt at spillerne trente med refleksbånd på armene, men Trygg Trafikk advarer mot den løsningen når man skal jogge i mørket.

- Med en «slapwrap» rundt armen så kan det bli vanskelig å bli sett hvis bilen kommer bakfra. Selv om du har refleks så har du ingen garanti for å bli sett, men hvis du er ute og løper med refleksvest er du godt dekka. Det vil gjøre deg mer synlig, mener han.

- Forbilder

Nå håper han denne saken kan være en verdifull tankevekker for Rosenborg og andre som skal ta seg en treningsøkt i mørket.

- Vester er spesielt fotballag vant til å bruke, så det burde ikke være et problem. De er jo forbilder, så kanskje dette kan bidra til økt bevissthet rundt refleksbruk, sier han.

Eliteserien starter 5. april. Hvem RBK møter i første runde får vi svar på onsdag klokken 12 når terminlisten blir offentliggjort.

Hele sendingen kan du følge i Nettavisen Direktesport.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg