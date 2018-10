RBK stenger klubblokalene av sykdomsfrykt

Av frykt for at flere spillere skal bli syke valgte Rosenborg å stenge sine klubblokaler for utenforstående mandag.

Mike Jensen, Alexander Søderlund og Anders Konradsen har alle vært syke og spilte ikke søndagens 0-0-kamp mot Lillestrøm. Nå tas det grep i Trondheim for å unngå at sykdomsutbruddet brer om seg.

– Det jeg kan si, er at vi har stengt Brakka i dag fordi vi ønsker å ha så lav risiko som mulig i forhold til smitte for å være så klare som mulig til de to kampene resten av uka. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å ha så mange spillere klare som mulig til de kampene, sier RBKs kommunikasjonsleder Trond Alstad til Eurosport.

Han opplyser videre at stengningen innebærer at besøkende som ikke er ansatte, trenere eller spillere ikke får komme inn på Brakka mandag.

I utgangspunktet vil ikke spillerne være tilgjengelige for pressen. Samtidig jobbes det med hygienetiltak.

– Vi har holdt på med full vask av håndtak, toaletter og andre steder der det er høy smittefare. Garderobene er vasket ordentlig ned også. Så håper vi at det gir en god effekt og at vi kan ønske folk velkommen på Brakka igjen i morgen, sier Alstad.

RBK møter Brann til et særdeles viktig oppgjør i gullkampen i Eliteserien kommende helg. Før den tid er det bortekamp i europaligaen mot Salzburg.

