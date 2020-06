RBK-toppen bekrefter: Assistenten leder laget i neste kamp

Rosenborg-ledelsen møtte pressen dagen etter at Eirik Horneland fikk sparken.

Etter torsdagens 2-3-tap hjemme for Bodø/Glimt bekreftet Rosenborg at Eirik Horneland var ferdig som trener i klubben.

I en pressemelding skrev RBK at partene hadde blitt enige om å avslutte samarbeidet.

- Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland i en uttalelse.

Dorsin bidrar mer

Fredag formiddag møtte RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug og styreleder Ivar Koteng pressen.

Koteng bekreftet da at assistenttrener Karl Oskar Emberland har fått noen dager fri og at den andre assistenten Trond Henriksen vil lede laget den nærmeste perioden.

- Det blir samme mann. Trond Henriksen leder laget og treningene en stund fremover med hjelp av flinke folk rundt han. Mikael Dorsin vil også bidra inn mot laget mer enn en sportssjef normalt gjør, sier Koteng.

Assistenttrener Trond Henriksen leder RBK den nærmeste tiden. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Søndag reiser Rosenborg til Bergen for å møte Brann.

Styrelederen fikk også spørsmål om han er rett mann til å lede arbeidet med å finne den nye RBK-treneren.

- Slik jeg vurderte det når jeg stilte til gjenvalg så er jeg det. Så får andre tenke hva de vil om det. Det var styret som ansatte Horneland, så der tar dere litt feil, sier Koteng.

Moe Dyrhaug uttaler at det nå blir en prosess for å finne den nye permanente treneren som skal lede klubben videre.

- Svært skuffet

RBK står med fattige ett poeng etter tre kamper i Eliteserien. Torsdag kveld tapte trønderne hjemme mot Bodø/Glimt.

– Vi har ikke spilt fotball på en måte som gjør at vi vinner fotballkamper, forklarte Koteng om årsaken til at Horneland ikke lenger er trener i Rosenborg.

Horneland dro rett fra Lerkendal uten å si ett ord til pressen etter kampen. Timer senere ble det klart at han ikke lenger har jobb som trener for Norges mestvinnende fotballag.

- Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og fremgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig fremgang for fremtiden, sier Horneland i pressemeldingen.