RBK-trener Coolen tror Bendtner er ute i flere uker

Rosenborgs trener Rino Coolen tror Nicklas Bendtner er tilbake i spill tidligst etter europaligakampen mot Celtic, melder Adresseavisen.

Bendtner har ikke bare trøbbel utenfor banen, det går ikke veien på banen heller. Han mister helt sikkert bortekampen mot Vålerenga kommende søndag. Kampen mot Celtic neste uke spiller han heller ikke.

– Jeg tror Nicklas vil være tilbake i trening med resten av laget om to til tre uker. Det kan ta lengre tid, eller han kan komme tilbake raskere. Det vet vi mer om i løpet av de neste dagene, sier Rini Coolen til Adresseavisen.

Coolen var i snakk med RBKs medisinske apparat torsdag, og ifølge rapportene kan strekkskaden holde dansken borte fra banen i fem kamper. Rosenborg spiller tre kamper nærmest på rappen etter møtet med Celtic.

Bendtner ble skadd mot Shkëndija da RBK tok seg til gruppespillet i europaligaen. Det var mens han under opptrening i København at han var innblandet i en voldsepisode som gjorde at en taxisjåfør pådro seg dobbelt kjevebrudd.

Saken etterforskes av dansk politi.

(©NTB)

Mest sett siste uken