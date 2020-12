RBKs akademisjef Vikvang ferdig i Blink to kamper før sesongslutt

To kamper før sesongslutt avslutter Stjørdals-Blink samarbeidet med trener Roar Vikvang. Han har vært akademisjef i RBK siden 1. oktober.

Snorre Lillebo og Ole Petter Meland overtar hovedtreneransvaret resten av sesongen, skriver klubben på sine nettsider.

Vikvang førte Blink opp til 1. divisjon forrige sesong. Etter en god start på årets sesong har trønderklubben slitt den siste tiden. De ligger for øyeblikket på 14.-plass i 1. divisjon, som gir kvalifiseringskamper om fornyet kontrakt. Med en kamp mindre spilt har de to poeng opp til Grorud på plassen over.

– Nå prøver gjør vi en ny endring og håper det kan utløse noe som gir seks poeng på de to siste kampene, sier sportslig leder for klubbens A-lag Petter Holltrø.

– Jeg tenker at dette er helt fair. Både jeg og spillerne har gjort det vi kan for å mobilisere de siste kampene, men har ikke evnet å få til gode resultat, sier Vikvang selv.

Tom Dent er ansatt som ny hovedtrener i Stjørdals-Blink fra 2021.

