Reagerer etter NFF-toppens påstander: - Det virker rett og slett rart

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund hevdet det ikke forekommer blussing i Tyskland og at barnefamilier måtte forlate Åråsen underveis i lørdagens kamp. Det får flere til å stusse.

Etter lørdagens storkamp og tribunekaos på Åråsen har debatten rast når det gjelder bruk av bluss og pyro på norske tribuner.

Nå stusser flere på uttalelser fra NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i etterkant.

Han skrev i en e-post til Nettavisen mandag at det må være mulig å skape god stemning på kamp uten bruk av fyrverkeri og bluss som på lørdag.

- I store fotballnasjoner som for eksempel Tyskland og England er det fantastisk stemning på kampene uten at blussing er et problem. Det skjer så å si aldri, argumenterte generalsekretæren overfor Nettavisen.

Til Eurosport gjentok han argumentet med at tyskerne skaper stemning uten å ty til bluss:

- Vi er langt mer liberale enn andre land vi liker å sammenligne oss med, for eksempel store fotballnasjoner som Tyskland og England, der det alltid er god stemning på tribunen uten at det er noe som helst blussing eller raketter, sa Bjerketvedt til Eurosport.

På sosiale medier begynte debatten å gå mandag kveld, og flere bemerker at Bjerketvedt, som kalte lørdagens tribuneepisoder triste for norsk fotball, beviselig tar feil i sine observasjoner når det gjelder Tyskland.

- Rar uttalelse

Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet er blant landets fremste eksperter på tysk fotball. Han bekrefter at blussing ikke bare er vanlig, men svært vanlig når det kommer til tribunekultur i Tyskland.

- Det er masse av det. Det er ikke lovlig der heller, men det blir brukt masse, sier han til Nettavisen.

- Opplever du at det er et stort problem der?

- Nei, det er ikke noe problem. Det er noe som skaper en ramme rundt kampene. Det ser man også på promovideoer fra Bundesliga, de viser klipp med blussing på tribunen selv om det ikke er lov, sier Bisgaard Sundet.

- Hva synes du om at Bjerketvedt trekker frem Tyskland som et eksempel på et sted hvor blussing ikke forekommer?

- Jeg vet ikke. Jeg synes det virker rart, rett og slett. Det er klart at det egentlig ikke er lov i Tyskland heller, men det forekommer. Det er egentlig en rar uttalelse, sier ekspertkommentatoren.

- Han burde undersøkt bedre

Også den profilerte mediemannen Asbjørn Slettemark gikk ut mot NFFs generalsekretær mandag kveld.

Slettemark følger tysk fotball tett og er i tillegg en av personene bak podcasten DHZpod, som handler om nettopp tysk ball.

- Blussing og pyro skjer hele tiden, på alle nivåer. Senest i helgen var jeg og så fjerdedivisjonsoppgjøret mellom Babelsberg og Energie Cottbus, hvor bortelaget kjørte fullt pyroshow ved kampstart. Det samme skjer hele tiden i Bundesliga, selv om noen klubbers fans er mer aktive enn andre, sier Slettemark til Nettavisen.

- Hva synes du om generalsekretærens uttalelse?

- Jeg vil ikke tro at han lyver, så jeg velger å tro at han i et litt tanketomt øyeblikk uttalte seg om noe han burde undersøkt bedre, sier Slettemark.

SER MYE TYSK FOTBALL: Asbjørn Slettemark er tidligere Idol-dommer og en av personene bak DHZ-pod, en podkast om tysk fotball. Foto: Bjørn Sigurdsøn (NTB scanpix)

Nettavisen har forsøkt å få Bjerketvedt i tale med noen oppfølgingsspørsmål siden mandag kveld, uten å lykkes. Tirsdag opplyser Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, at generalsekretæren er på reise.

Haavik uttaler seg derfor på NFFs vegne. Også han svarer på e-post.

- Poenget var ikke at det aldri forekommer bluss i andre land. Poenget er at andre nasjoner ikke tillater blussing, og at NFF er liberale sammenlignet med andre land. Og ser du mot England, så er det ikke mange tilfeller av blussing – uten at det går utover stemningen på tribunen. I Norge er det mulig å søke om blussing i kontrollerte former før kamp. I 2019 er det gitt 144 tillatelser, hevder Haavik overfor Nettavisen.

I tillegg til uttalelsene om blussing mente også Bjerketvedt at «barnefamilier forlot kampen i første omgang og i pausen. Slik kan vi ikke ha det»

Nettavisen har forelagt uttalelsene til de to klubbene som var involvert på Åråsen lørdag.

- Jeg har undersøkt dette internt, men ingen av våre kjenner til dette, sier daglig leder i Lillestrøm Robert Lauritsen til Nettavisen.

Han forteller at LSK kun selger voksenbilletter på stående og syngende felt under høyrisiko-kamper som mot VIF, og årsaken er at klubben i disse kampene ikke ønsker barn under en viss størrelse inn på disse feltene.

FIN RAMME: Lillestrøm-supporter fyrte av pyro på Åråsen lørdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Heller ikke Vålerenga kjenner igjen Bjerketvedts påstander om at barnefamilier måtte forlate lørdagens kamp.

- Jeg har ikke hørt om et konkret tilfelle om at barnefamilier forlot Vålerengas tribune underveis i første omgang eller i pausen, sier leder for arrangement og forvaltning i Vålerenga, Anita Alexandersen til Nettavisen.

Klanen, Vålerengas offisielle supportergruppe, har heller ikke fått noe slik informasjon.

- Det var noen som gikk fra vår tribune, men det var ikke små barn som gråt. Det var folk som var forbannet på kasting, voksne mennesker som ønsket å protestere mot det som foregikk. Det er noe helt annet, sier talsmann Erling Rostvåg til Nettavisen.

- Hvor stammer denne informasjonen om barnefamiliene fra, Haavik?

- NFF har fått henvendelser fra personer som tok med barna og gikk, i tillegg til at flere har meldt om det samme i sosiale medier og i kommentarfeltene. En mor skrev følgende til NFF:

«Jeg har en gutt på snart 8 år som gledet seg veldig til å se Enga spille mot LSK i dag. Vi bor selv i Lillestrøm-området, men han var klar for å heie på Oslos Stolthet. Dette er gutten som elsker fotball og har til nå hatt utelukkende positive opplevelser på kamper. Etter 40 minutter i dag måtte vi gå. Da var både han og kompisen livredde for når neste bluss skulle tennes, en rakett gå av eller høye smell ljome over Åråsen.» skriver Haavik i e-posten.

- Ikke fornøyd

Både Slettemark og Bisgaard Sundet mener NFF bør tillate blussing i Norge, under kontrollerte former.

- Blussing er med på å skape fargerike rammer, samtidig som det er fotballfansens opprør mot krefter som vil strømlinjeforme fotballen. Det tyske forbundet, flere klubbeiere og noen profilerte polititopper kjemper en aggressiv kamp mot blussing, men foreløpig lever det tross forbud og svimlende bøter, sier Slettemark.

- Tyskland har sin stil og italienerne har sin stil. Norge må finne sin egen stil og kultur også. Jeg synes at noe av det som er fint i Norge er at det har vært en familie-ting. Det har i hvert fall jeg vokst opp med, at hele familien drar på kamp. Jeg er derfor ikke for alt mulig av fri alkohol og sånne ting som det er andre steder i verden, men akkurat dette med blussing ser jeg ikke på som noe som tar bort det som har vært fint i Norge før, sier Bisgaard Sundet.

PRO-PYRO: Eivind Bisgaard Sundet har vært vitne til pyro på tyske tribuner. Foto: Stian André de Wahl, Nettavisen

- Er NFF fornøyd med dagens ordning rundt bruk av pyro, Haavik?

- NFF er ikke fornøyd med at vi har for mange tilfeller av ulovlig bruk av pyro. Vi har godkjent 144 søknader om bruk av pyro i 2019. Mange forholder seg til regelverket. Det er viktig å få frem, skriver kommunikasjonssjefen.

NFF bekrefter overfor Nettavisen at de vil be om en forklaring på lørdagens hendelser fra begge involverte klubber. Når forklaringene foreligger vil saken bli sendt over til påtalenemda, forteller NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Nettavisen.