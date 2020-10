Reagerer etter påstått Lagerbäck-krangling med Sørloth: - Håpløst og barnslig av Norge-sjefen

Tapet mot Serbia skal ha ført til heftige diskusjoner i den norske leiren, ifølge VG.

Det ble en enorm skuffelse for det norske landslaget da drømmen om et EM-sluttspill ble knust etter at Norge ikke maktet å slå Serbia på hjemmebane i Nations League-omspillet.

VG skriver nå at RB Leipzig-spiss Alexander Sørloth endte i en høylytt krangel med landslagssjef Lars Lagerbäck på Thon Hotel Storo i Oslo noen dager etter tapet.

Dette skal ha skjedd i forbindelse med at landslagsledelsen hadde gitt spillerne i de forskjellige lagdelene mulighet til å komme med tilbakemeldinger etter kampen.

Møtet med den norske angrepsrekken bestående av Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King skal ha gått over tiden og avisen skriver at Sørloth skal ha kommet med flere tilbakemeldinger til Lagerbäck og assistenttrener Per Joar Hansen knyttet til spillestil og tilnærming til Serbia-kampen.

Reagerer: - Sjokkerende

I utgangspunktet skal planen ha vært at også spillere fra de øvrige lagdelene skulle komme med deres tilbakemeldinger i egne møter, men stemningen i møtet med blant andre Sørloth førte til at dette ikke ble noe av.

I stedet ble hele den norske troppen samlet til et spontant fellesmøte.

Dette møtet endte med tidvis høylytt diskusjon mellom Lagerbäck og Sørloth foran både hele spillertroppen og en rekke medlemmer av støtteapparatet, skriver VG.

Diskusjonen skal senere samme kveld ha blitt etterfulgt av en «opphetet krangel» mellom Lagerbäck og Sørloth, ifølge VG.

Avisen skriver at den svenske landslagssjefen blant annet dro frem Sørloths skuffende prestasjon mot Kypros i 2018.

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?, skal Lagerbäck ha sagt til Sørloth, ifølge avisen.

Norge-profilen skal ha reagert på uttalelsen, men VG skriver at assistent Hansen truet spissen med å bli sendt hjem dersom han sa noe mer.

«Ett ord til, så er det rett ut!», sa Hansen ifølge avisen.

Lagerbäcks kommentar mot Sørloth får blant annet TV 2s Jesper Mathisen til å reagere.

På Twitter omtaler han svenskens ordvalg som «barnslig».

Det står han fortsatt ved når Nettavisen tar kontakt.

- Det er sjokkerende, sier han og legger til at Sørloth var på et svært mørkt punkt i karrieren i den nevnte kampen på Kypros.

Nettavisen har siden onsdag morgen vært i kontakt med NFF og landslagets pressesjef Svein Graff og tilbudt dem å kommentere VGs påstander.

Foruten å svare at de skulle komme tilbake til oss, har ikke verken Graff eller assistenttrener Per Joar Hansen besvart våre henvendelser. Heller ikke disse konkrete spørsmålene har NFF svart på i skrivende stund:

- Stemmer det at Lagerbäck sa følgende til Sørloth sist samling: «– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?»

- I så fall, er dette noe han står inne for i dag, eller er han enig med dem som mener dette er en upassende form for respons mot egen spiller i et evalueringsmøte?

- Ut fra det som er kommet frem i VG virker det ikke som trenerteamet med Lars og Perry har høy takhøyde for kritikk. Hva mener dere selv?

- Kapteinen tok grep



Kaptein Stefan Johansen skal ha grepet inn underveis i møtet og bedt partene om å roe seg. Kapteinen skal også ha vært med på et forsoningsmøte mellom partene senere samme kveld.

Dagen etter skriver VG at Sørloth kom med en unnskyldning til resten av laget for at de måtte være vitne til krangelen.

Sørloth startet den neste landskampen mot Nord-Irland på benken.

Lagerbäck uttalte på pressekonferansen etter kampen at det var rene fotballgrunner til at Joshua King startet kampen på bekostning av Sørloth.