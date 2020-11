Reagerer knallhardt etter VG-forside: - Mobbing

For tredje gang på kort tid mottar VG krass kritikk fra Norges Fotballforbund.

Korona-utbrudd i landslagstroppen førte til at det ikke lot seg gjøre å gjennomføre kampen mot Romania, som Norge dermed tapte 3-0 på walkover. NFF kastet seg rundt og hentet inn «nødlandslaget», som imponerte stort i poengdelingen mot Østerrike.

Etter den kampen kom nødlandslagstrener, Leif Gunnar Smerud, med krass kritikk mot et VG-oppslag om hans kaptein, Mats Møller Dæhli.

- Jeg leste at VG i dag valgte å presentere uttalelser fra en journalist i Belgia, og det er jo en interessant vinkling. Jeg synes Mats svarte på den ganske godt, så er det også sagt. Jeg reagerte på den vinklingen inn i en sånn type kamp, for en hedersmann som Mats Møller Dæhli. Det synes jeg ingenting om, var hans klare melding på pressekonferansen etter kampen.

De siste dagene har det kommet frem stadig flere smittetilfeller fra den opprinnelige landslagstroppen, og fredag kveld ble det kjent at også Joshua King hadde testet positivt for viruset.

Nå reagerer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, knallhardt på VGs forside på lørdag, som ser slik ut:

- Over 4000 koronasmittede sist uke. Mennesker som må isoleres fra familie, venner og sitt daglige arbeid i 10 dager. Fem er spillere på det norske landslaget. Henges ut av VG, som om de må skamme seg. Ugreit på mange måter. Jeg kaller det mobbing, skriver Anderssen på Twitter.

I en kort tilleggskommentar til Nettavisen forklarer Anderssen kritikken slik:

- Dette var en spontan reaksjon på en forside som jeg synes var langt over grensen.

NFFs Lise Klaveness antyder på Twitter at hun nesten fikk sjokk da hun så lørdagens VG-forside:

- Hjertet hoppet over et slag da jeg så denne VG-forsiden. Vi i NFF har gjort våre feil og skal lære av dem. Spillerne har ikke noe ansvar i dette. 2020 har bydd samfunnet på tøffe slag. Jeg håper vi kan behandle smittede enkeltmennesker med større respekt, skriver NFF-toppen på Twitter.

Eirik Borud, sportssjef i VG, legger seg langflat når Nettavisen tar kontakt lørdag formiddag.

- Her bommet vi. Sportscoveret vårt skal være tabloid, gjerne ispedd satire og humor, men dette var ikke vellykket. Jeg beklager til de fem smittede landslagsspillerne at dette kan ha medført en ekstrabelastning for dem. Det aller viktigste nå er at de blir raskt friske, skriver Borud i en sms til Nettavisen.

Flere av landslagsspillerne har også delt den opprinnelige kritikken på Twitter fra Anderssen, deriblant Markus Henriksen og Marius Lode.

