Reagerer kraftig etter Aalesunds tap mot Godset: - Jeg blir forbannet

Eliteserie-ekspert Joacim Jonsson så rødt da Aalesund gikk på nytt tap og Strømsgodset kunne juble for tre svært viktige poeng.

AALESUND - STRØMSGODSET 1-4:

Aalesund er allerede klare for OBOS-ligaen neste sesong, men Eurosports fotballekspert Jonsson mener laget likevel har et ansvar å prestere så godt de kan i de resterende kampene i Eliteserien.

Det mener han på ingen måte at Lars Arne Nilsens lag gjorde da de tapte mot Strømsgodset onsdag kveld på Color Line Stadion.

Jonsson raste

Jonsson hisset seg voldsomt opp i Eurosports studio da unggutten Johan Hove sendte gjestene opp i ledelsen etter 10 minutter.

Først slaktet Jonsson taktikken til Aalesund-trener Nilsen som han omtalte som «skandaløs», før han gikk til angrep på spillerne.

- De har et ansvar overfor de andre lagene.

- Det er stygt sagt, men det ser nesten ut som de gir faen når de spiller. De bare spiller uten noen konsekvenser, tenker ikke og tar ikke hensyn, uttalte Jonsson.

Etter å ha sett 0-1-scoringen i reprise fortsatte svensken å kritisere laget.

- Jeg blir forbannet. Jeg synes det er håpløst, fortalte han og ga utrykk for at han er glad det ikke er han som har ansvar for laget.

- Jeg hadde klikket. Det ser ut som de gir faen, rett og slett, sa Jonsson.

Eurosport-eksperten fikk også støtte av kollega og tidligere Eliteserie-spiller Bernt Hulsker.

- Det ser latterlig ut, uttalte Hulsker om Aalesund-spillernes innsats i forbindelse med 0-1-scoringen.

Tre svært viktige poeng

Bedre ble det ikke for Aalesund etter pause.

Det tok nemlig ikke mer enn to minutter av andre omgang før det stod 2-0 til Strømsgodset etter en stor keepertabbe av Enock Mwimba som rotet ballen i eget mål.

Verre skulle det også bli noen minutter senere da Strømsgodset gikk opp til 3-0. Denne gangen var det Lars-Jørgen Salvesen som stanget ballen i mål for gjestene.

- Det er flaut, kommenterte Jonsson om Aalesunds innsats da Godset ledet 3-0.

Svensken spår også at Aalesund skal få slite i OBOS-ligaen om de fortsetter å spille på den måten.

Men mens Aalesund har grunn til å være misfornøyd, kunne Strømsgodset altså juble for tre poeng på Color Line Stadion onsdag kveld.

Strømsgodset vant nemlig til slutt kampen 4-1 etter at Dublexe Tchamba scoret etter 63 minutter og innbytter Markus Karlsbakk reduserte for hjemmelaget like før slutt.

De tre poengene kommer godt med da Strømsgodset fortsatt kjemper for å unngå å måtte slå følge med Aalesund ned i OBOS-ligaen.

Laget fra Drammen er nå oppe på 28 poeng og ligger fire poeng foran Mjøndalen som ligger på direkte nedrykk. Både Godset og Mjøndalen har to kamper igjen å spille av sesongen.

