Reagerer på intime TV-bilder i VM: - Vi filmes nedenfra. Det er ubehagelig

Utøvere fra det tyske friidrettsforbundet ble så plaget at de rettet en formell klage til VM-ledelsen. Nå snur arrangøren.

DOHA (Nettavisen): - Tidligere har man bare sett løperne ovenfra og fra siden når de gjør seg klar ved startblokka. De nye kameraene kommer til å vise hele intensiteten rett før start.

Sitatet stammer fra James Lord, TV-sjefen for det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), og ble uttalt rett før mesterskapet braket løs.

- Ubehagelig

I en stolt pressemelding presenterte Ford nyvinningen med to kameraer i blokken som skulle gi TV-seerne enda mer valuta for pengene i Doha-VM.

Ifølge pressemeldingen var det Westbury Gillett, produksjonsdirektør i IAAF, som sto bak ideen.

- Han følte at publikum gikk glipp av et stort og dramatisk øyeblikk ved å ikke kunne se atletenes ansikter før start, heter det i pressemeldingen.

Det ene kameraet peker i løpsretningen, mens det andre filmer nedenfra og opp slik at man skal kunne se ansiktsuttrykket til løperne rett før alvoret starter.

KJERNEN: Det er disse kameravinklene som har fått utøvere til å reagere. Foto: Iaaf

Men flere har lagt merke til at de også fanger opp langt mer enn det, noe som allerede har vakt reaksjoner hos utøverne.

- Å gå ned i startblokka i så tettsittende klær og filmes nedenfra, jeg synes det er ubehagelig. Jeg vet ikke om dere hadde syntes det var kult å bli filmet fra det perspektivet, uttalte Gina Lückenkemper til tysk presse etter forsøksrunden på 100-meter, skriver Aftonbladet.

- Det går virkelig an å sette spørsmålstegn ved at man har et kamera der, sier Lückenkempers landslagskollega Tatjana Pinto, ifølge Aftonbladet.

Protesterte

Ut fra det pressekontakt Morten Olsen kjenner til har slike TV-bilder ikke vært et tema i den norske troppen.

Men den tyske troppen fikk nok - og ifølge Bild leverte det tyske forbundet raskt en formell protest mot slik filming.

Det skal ha fungert.

Etter semifinalen på 100-meteren søndag kveld fortalte den tyske jenta ifølge Aftonbladet at arrangøren har lovet å kutte ut slike bilder i TV-sendingene fremover.

Nettavisen har forsøkt å innhente en kommentar fra IAAF, men har foreløpig ikke fått svar i sakens anledning.

Friidretts-VM fortsetter for fullt mandag kveld, og høydepunktet står i kø. Særlig er det store forventinger til Ingebrigtsen-brødrenes 5000-meterfinale 20.20 og Karsten Warholms finale på 400-meter hekk 21.40.

Her finner du hele VM-programmet: