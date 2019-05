Reagerer på NRKs VM-dekning, men nå slår kanalen tilbake: - Provoserende og urimelig

Statskanalen har ikke lagt voldsomt trykk på dekningen av U20-landslagets VM-sluttspill så langt. Det får flere til å stusse, men NRK rister på hodet av kritikken.

LODZ (Nettavisen): Det er altså NRK som har sikret seg rettighetene til å vise U20-VM i Norge, men foreløpig har kanalen vært relativt måteholdne når det gjelder å produsere VM-stoff.

Kampene kommenteres av Christian Nilssen, men han sitter i Norge og gjør det såkalt «off tube». Foreløpig har ikke NRK hatt egne reportere på plass i Polen.

- Vansker med å forstå det

Eurosports profilerte reporter Jonas Bergh-Johnsen ‏er blant dem som reagerer på det han mener er en mangelfull VM-dekning fra statskanalen.

- Tenk at NRK endelig får seg en kul fotballrettighet igjen, så er det ingen opptak til kamp, ingen til stede i Polen og ingen ekspert, mens kampen kommenteres i Norge. Mens en haug andre medier, uten senderettigheter, er på plass. Det har jeg litt vansker med å forstå, skriver han på Twitter.

Nettavisen har i vært i kontakt med Bergh-Johnsen om kritikken, men han ønsker ikke å utdype noe mer enn det som står i twittermeldingen.

En rekke medier på plass

Han er ikke alene om å etterlyse en bredere dekning av Norges første deltakelse i et U20-VM på 26 år.

- Jeg synes generelt at NRKs dekning av herrefotball er svak, inkludert det de har av rettigheter, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til VG, som omtalte kritikken først.

Under mesterskapets første dager i Polen har en rekke medier vært på plass for å følge det norske laget, og i tillegg til Nettavisen er Eurosport, Aftenposten, VG og Dagbladet alle på plass i Lodz med egne folk.

Til og med Stabæk (!) har sendt to medarbeidere til Polen for å dekke klubbens fire uttatte spillere i mesterskapet.

- Provoserende og urimelig

NRK-sportsredaktør Egil Sundvor er mildt sagt oppgitt over det som blir fremført. Han forteller til Nettavisen at NRK ikke kjenner seg igjen i det som blir sagt av kritikerne.

- For oss fremstår kritikken provoserende og urimelig, det må jeg si. For det første er vi midt i sluttspurten når det gjelder planlegging av fotball-VM for kvinner. Så fikk vi for tre uker siden muligheten til å kjøpe U20-rettighetene, og vi har jobbet som faen for å få det på. Det klarer vi, og vi viser alle de norske kampene, men så er det ett team som ikke rekker ned til den første kampen. Når det er dét vi får kritikk for, kjennes det urimelig ut for alle som har jobbet med dette her, sier Sundvor til Nettavisen.

- Burde ikke tre uker vært god nok tid til å booke flybilletter og hotell og reise nedover med et reportasjeteam?

- Det er en del andre ting som skal på plass enn å booke fly, først må vi sikre at vi har linjer og kapasitet til å ta imot, og at vi har kommentatorer på plass. Det har vi ordnet. Dette skulle også gjøres parallelt med den samme gjengen som jobber med kvinnefotball og planlegging av VM, så de har stått på døgnet rundt for å få dette til. Ja, det hadde vært fint at vi er der nede, men vi er på vei ned, og det har vært planen hele tiden, sier Sundvor.

Han synes NRK er flinke til å ta vare på de fotballrettighetene de forvalter, og mener NRK har løftet cup-satsingen ved å vise omtrent samtlige av kampene som spilles hver runde.

- De som mener vi ikke tar fotball på alvor, de har jeg veldig lite til overs for, sier Sundvor.

Foreløpig vet de lite om interessen for U20-kampen fredag, og trolig har man ikke seertallene på plass før mandag.

U20-landslagsspiller Tobias Børkeeiet innrømmer at det er overraskende at NRK ikke er i Polen, men at han ikke har tenkt noe over det før Nettavisen brakte det på banen i Lodz lørdag.

- NRK får gjøre det de vil når de har rettighetene, er alt han har å si om saken.

Sundvor forteller til Nettavisen at NRK kommer til å være på plass med et reportasjeteam i Polen fra og med starten av neste uke.

- Det hender vi glipper. Ja, vi burde vært der nede, men vi har påtatt oss å vise Norges kamper samtidig som vi har hendene fulle med å planlegge et fotball-VM for kvinner som begynner i starten av juni. Planen vår var at vi skulle være i Polen fra starten, det fikk vi ikke til, men vi kommer fra og med mandag, sier han.

Nå gjenstår det to gruppespillskamper for Norges del. Neste motstander er New Zealand på mandag. Den kampen spilles også i Lodz, før gruppespillet avsluttes med oppgjøret mot Honduras i Lublin torsdag 30. mai.

New Zealand vant den andre kampen i Norges gruppe med oppsiktsvekkende 5-0 fredag kveld.

De to beste i gruppa, samt de fire beste av seks treere, går videre til åttedelsfinalene.

